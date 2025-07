La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza il prossimo 8 settembre, promette di essere ricca di sorprese, con nuovi personaggi, sviluppi inaspettati e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Tra i ritorni più attesi c’è quello di Enrico Brancaccio, interpretato da Thomas Santu. Nei prossimi episodi, Enrico e Marta Guarnieri finalmente potranno vivere il loro amore alla luce del giorno, lontani dai segreti e dalle ombre del passato.

La coppia si trasferirà a villa Guarnieri, accogliendo nella loro nuova casa anche la piccola Anita, la figlia di Enrico. Ma non tutto andrà liscio come sperato. Enrico, infatti, tornerà a lavorare come medico all’ospedale di Milano, ma le sue condizioni di salute non sono ottimali a causa di una ferita che lo ha colpito in passato. Nonostante le difficoltà, Enrico deciderà di tenere nascosta la verità a Marta, preferendo mentirle per non farla preoccupare. La sua scelta di nascondere la gravità della situazione alla compagna creerà inevitabili tensioni e complicazioni, e durante la stagione dovrà affrontare le sue problematiche fisiche in solitudine, cercando di gestire tutto senza che Marta scopra il suo stato di salute. Le dinamiche tra i protagonisti si faranno più intense, con Enrico che si troverà a fare i conti con i suoi demoni interiori, mentre Marta, ignara di tutto, si dedicherà alla sua nuova vita familiare.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Thomas Santu

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Thomas Santu. L’attore, in merito all’evoluzione del suo personaggio, ha dichiarato: “Enrico tornerà a indossare il camice. A spingerlo c’è il suo grande amore per la medicina ma anche una spinta verso il passato. Diciamo che quest’anno per me è come se fosse la prima stagione perché non sono più Enrico Brancaccio ma sarò finalmente Enrico Proietti, perciò è un nuovo inizio”.

Non mancheranno però delle difficoltà: “Sì purtroppo non ne va mai dritta una a questo personaggio però diciamo che si ritroverà a dover affrontare una cosa che all’inizio non pensa possa pesargli invece poi risulterà essere abbastanza ingombrante e dovrà trovare una soluzione”. Sul rapporto con Marta, Thomas Santu rivela che all’inizio andrà tutto a gonfie vele: “All’inizio Enrico e Marta avevano nascosto la loro storia ma l’amore vince sempre e in questa stagione riusciranno ad avere una storia perlomeno all’inizio bella, andranno a vivere insieme alla piccola Anita”.

Sull’affinità con il personaggio, Thomas ha dichiarato: “Lo sento molto vicino a me per il suo modo di cercare di risolvere sempre le situazioni, di trovare una via d’uscita. Al contrario di me, Enrico è molto introverso invece”. La scorsa stagione del Paradiso ha ottenuto ascolti importanti con picchi del 23% di share. Un risultato che l’attore commenta così: “Piace perché secondo me il focus è riuscire a raccontare, noi siamo un mezzo, gli attori sono un mezzo e noi riusciamo a raccontare un’epoca in cui tante persone si rispecchiano, chi non l’ha vissuta e la sta conoscendo, chi invece l’ha vissuta e la vuole rivivere”.

Ormai i personaggi del Paradiso delle Signore sono diventati dei beniamini per i telespettatori che sui social commentano le varie dinamiche. A proposito dell’accoglienza del suo personaggio, Thomas ha raccontato: “Beh è un personaggio positivo quindi è stato accolto sicuramente molto bene, è un personaggio che comunque riesce a rientrare nella cerchia di quei personaggi che sono appunto positivi, favorevoli alla storia comunque poi l’avvicinamento con Marta fa sì che possa arrivare una sorta di paragone con amori passati appunto quello verso Vittorio insomma verso Alessandro Tersigni. Alla fine comunque la gente si è abituata a vedermi vicino a Marta e anzi fa il tifo per questa coppia quindi sono sono molto contento, abbiamo lavorato nella direzione giusta”.

Una stagione che è dedicata a Pietro Genuardi, l’attore che nella soap vestiva i panni di Armando Ferraris: “Non c’è un solo giorno in cui non entro qui e non penso a Pietro e poi per quanto mi riguarda è stata la prima persona che ho incontrato al Paradiso, la prima scena l’ho fatta con Pietro, la sua ultima scena è stata con me perciò per me Pietro è presente in ogni momento e in qualche modo riesco sempre a sentirlo ogni volta che entro qui a girare. Pietro è una persona che ha lasciato tanto in tanti di noi ancora di più in chi l’ha conosciuto. Pietro mi ha insegnato a non essere geloso delle proprie cose, a non essere invidioso degli altri, a essere sempre una persona accomodante, una persona altruista”.