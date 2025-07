Mercoledì torna per una terza stagione. L’annuncio proviene direttamente da Netflix, che lo ha confermato durante la tappa romana del Doom Tour, il tour promozionale di Mercoledì 2. L’evento si è tenuto ieri sera, 23 luglio, sulla Terrazza del Pincio, con la presenza di Tim Burton. Il celebre regista ha celebrato insieme ai fan l’arrivo della seconda stagione, in arrivo solo su Netflix in due parti. Scopriamo insieme ulteriori dettagli in quest’articolo.

Mercoledì 3 si farà: l’annuncio di Netflix in occasione del Doom Tour

L’estate si è tinta di nero con la tappa romana del Doom Tour. Con la partecipazione di numerosissimi fan e curiosi alla Terrazza del Pincio, e la presenza di Tim Burton, maestro del cinema gotico, c’è stato un vero e proprio tuffo nel mondo della Famiglia Addams.

A rendere l’atmosfera ancora più dark, il Lido Mercoledì, uno spazio allestito per l’occasione che ha richiamato l’atmosfere cupe della serie. Tra numerose installazioni a forma di tomba, gelati viola e persino una medium a disposizione dei partecipanti, si è infatti festeggiato il ritorno dell’iconico personaggio della famiglia Addams interpretato da Jenna Ortega.

Durante la serata, hanno partecipato anche l’Orchestra Italiana del Cinema e il musicista Ghali, che è salito sul palco regalando a tutti i fan una bellissima performance.

Le oscure avventure di Mercoledì sono dunque pronte a tornare su Netflix con una seconda stagione divisa in due parti: la prima sarà disponibile dal 6 agosto, mentre la seconda dal 3 settembre.

Ma le belle notizie non finiscono qui. È stato infatti anche annunciato un terzo capitolo. Ma non solo. Durante l’evento, infatti, Netflix ha affermato di voler continuare ad espandere quest’universo. Sarebbe nei piani anche uno, ma forse anche più, spin-off dedicati ai personaggi della Famiglia Addams. Ad ora, uno dei più accreditati è quello su Zio Fester, il bizzarro fratello di Gomez interpretato da Fred Armisen.