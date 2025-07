Rocco Hunt ha attirato una folla entusiasta al Giffoni Film Festival. Il rapper è stato protagonista di un incontro con i ragazzi. Sul palco ha raccontato con passione le sue radici meridionali e l’identità artistica che nasce dal rapporto con la sua terra, definendo Giffoni un “orgoglio per la Campania”.

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Rocco Hunt

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Rocco Hunt ha detto di essersi emozionato nel vedere l’accoglienza che i più giovani gli hanno riservato: “Beh, è un’emozione bellissima tornare qui a Giffoni, a pochi chilometri dal posto in cui sono nato, quindi mi sento a casa. È stato bello partecipare a questa Masterclass, parlare nella Masterclass per uno come me. Ma poi è stato ancora più bello vedere i ragazzi curiosi, interessati, appassionati, con belle domande. È stato anche emozionante vedere l’impatto che il Festival ha su questa generazione, sul mio territorio”.

Rocco Hunt ha poi parlato della collaborazione con Noemi nel singolo “Oh ma”: “Nei camerini di Sanremo nascono cose strane. L’incontro con Noemi è nato lì, proprio nei camerini del Festival. Quest’anno ci siamo rivisti e ho avuto l’opportunità di dirle che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa insieme. Ce lo eravamo già promessi qualche anno fa. Lei è una grande artista, la stimo molto, è anche una bellissima persona. È nata così la canzone “Oma”, gliel’ho proposta e siamo saliti su questo ritmo… e ora la stiamo ballando!”.

Un successo quello di Rocco Hunt che è iniziato quando era giovanissimo: “Io mi sento comunque giovanissimo, quindi non è cambiato molto. Sono ancora felice di quello che faccio, ed è questa la cosa fondamentale. Sono carico, entusiasta, e ancora oggi mi appassiona ciò che faccio. Quando perderò questa passione, forse cambierò strada. Per ora mi diverto ancora tanto e credo che la musica sia il mio presente e anche il mio futuro”. Il primo a scommettere in lui è stato Clementino con il quale è nata una bella amicizia: “Sì, con Clementino c’è un rapporto che va oltre la musica. Siamo amici da 15 anni. Questo legame si è visto anche in TV durante la settimana di Sanremo, nella serata delle cover, quando abbiamo omaggiato Pino Daniele. È stato un momento immenso, ci siamo abbracciati, commossi. Con lui veniamo dalle battle di freestyle, siamo partiti da zero… chissà dove potremo arrivare insieme”.

Rocco Hunt ha poi parlato della società di oggi e di come il Sud debba ancora affrontare una battaglia importante: “Sicuramente è un Paese che amo, con tutte le sue difficoltà ma anche con tantissime cose belle. È un Paese pieno di contraddizioni, ma anche unico. Noi lottiamo quotidianamente per resistere ed esistere. Io spero in una crescita e uno sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno. Non lo dico per retorica, ma perché credo davvero nelle potenzialità del Sud. Dobbiamo cercare di arrivare allo stesso livello di altre regioni d’Italia più sviluppate”.

A Rocco Hunt abbiamo chiesto se ha intenzione di tornare al Festival di Sanremo anche il prossimo anno. Il cantante ha ammesso candidamente: “Penso che al Festival conta la canzone. Il Festival è la canzone italiana, è il luogo dove si presenta una canzone. Sono tornato dopo dieci anni perché avevo scritto un brano con un messaggio forte che mi ha spinto a partecipare. Al momento, oggi 25 luglio, non ho una canzone adatta al Festival, quindi non è nei miei piani tornarci. Però mai dire mai: se dovesse nascere qualcosa, si vedrà. Riguardo alla sede, spero che il Festival rimanga a Sanremo, perché è lì che è nato e ha fatto la sua storia. Ma bisogna avere spirito di adattamento. Se dovesse cambiare, magari anche un Festival a Salerno o a Napoli non sarebbe male. Il Festival di Sanremo in fondo è una costola del vecchio Festival di Napoli, che portava grande attrazione anche al Sud. Magari un festival in Campania sarebbe bellissimo”.

Intanto l’11 settembre, Rocco Hunt si esibirà alla Reggia di Caserta: “Sì, l’11 settembre alla Reggia di Caserta stiamo preparando questo spettacolo che chiuderà in qualche modo il tour Ragazzo di Giù. Avrò l’opportunità di cantare alla Reggia, un luogo maestoso. Penso che ogni cantante nato in questo territorio, ma non solo, sogni di esibirsi lì. Io ho avuto questa opportunità e stiamo preparando al meglio questo show: ci saranno amici, tanti brani in scaletta, ci divertiremo, ci emozioneremo. Non vedo l’ora”. Nei giorni scorsi era uscita la notizia di un suo coinvolgimento come giurato nel programma “The Voice Senior“. Rocco Hunt non ha smentito né confermato pur lasciando intendere la sua presenza.