Una nuova serie tv turca sta per fare i suo debutto su Canale 5: Far Away (titolo originale Uzak Şehir) è pronta a conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset tenendoci compagnia nei torridi pomeriggi estivi. Scopriamo insieme trama, cast e data di debutto di questa nuova soap.

Far Away, trama del nuovo serial drammatico turco

Da tempo ormai le serie turche hanno dimostrato di riuscire a parlare una lingue universale, fatta di emozioni, legami familiari indissolubili e scelte che difficilmente concedono vie di fuga. Proprio in questa scia si colloca Uzak Şehir, la nuova dizi pronta a debuttare su Canale 5 con il titolo internazionale Far Away.

La traduzione letterale “Città lontana” non fa riferimento solo alla distanza geografica, ma piuttosto a quella che intercorre tra la vita che i protagonisti si trovano a vivere e quella che avrebbero voluto e che appare sempre più irraggiungibile.

Al centro della trama troviamo Alya Albora, una donna che vive in Canada e che – dopo la morte del marito Boran – decide di fare ritorno in Turchia per rispettare le ultime volontà del consorte. Il suo rientro nel Paese natale però, la conduce in un mondo nel quale ormai non si riconosce più. Ben presto la donna finisce nel vortice della potente famiglia Albora, dove vigono regole rigidissime e segreti dei quali lei ha sempre ignorato l’esistenza. Ayla scopre così che il marito le ha nascosto molte verità. Si rende conto che l’uomo che aveva sempre creduto di conoscere non era chi sembrava, e di conseguenza tutta la sua vita passata era stata una farsa.

Suo figlio Deniz diventa per lei l’unico punto fermo, ma al tempo stesso è anche la ragione che le rende impossibile fare delle scelte. Dopo aver compiuto il suo ultimo dovere nei confronti del marito, Alya si prepara a fare ritorno in Canada, ma scopre che per la famiglia di lui le usanze valgono più di qualsiasi altra legge. La donna ha prima uno scontro con Cihan, suo cognato, e poi con la suocera Sadakat, che le impedisce di portare via il piccolo Deniz. Ayla si trova in una spirale che sembra offrirle solo un futuro che altri hanno già scritto per lei, e il suo unico destino pare essere quello di accettare le conseguenze.

Far Away, nel cast tanti volti noti al pubblico italiano

A interpretare Ayla Albora è l’attrice Sinem Ünsal, un volto già noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Nazli in Il dottor Alì. Ozan Akbaba – che nel serial interpreta Cihan – è invece una novità per i telespettaori italiani, anche se ha già interpretato molti personaggi in serie tv turche di successo (che però non sono ancora andate in onda nel nostro Paese).

Il successo dei serial turchi tuttavia, porta sempre più spesso anche i fans italiani a ritrovare volti ormai noti, e in Far Away ne troviamo moltissimi. Oltre alla protagonista, ci sono Müfit Kayacan di Segreti di Famiglia, Alper Çankaya di The Family e Mehmet Polat di Terra Amara.

Curiosità sulla nuova serie tv turca Mediaset

Prodotta da AyNa Yapım – con la sceneggiatura scritta da Gülizar Irmak – Uzak Şehir vede alla regia Ahmet Katıksız. La prima puntata della serie è stata trasmessa in Turchia l’11 novembre 2024.

Composta da due stagioni e oltre 60 episodi, la serie (secondo la stampa turca) riprende il format libanese Al Hayba, pur puntando meno sull’azione e dando invece risalto alle dinamiche familiari.

A fare da sfondo alle scene c’è la regione di Mardin, e la scelta non è affatto casuale. In quest’area infatti ci sono ampi spazi aperti che contribuiscono ad amplificare l’isolamento emotivo che è al centro della trama.

Quando vedremo Far Away in TV?

L’attesa sta per finire: Mediaset ha già diffuso il trailer della nuova serie turca e comunicato che sarà trasmessa in prima visione assoluta a partire da mercoledì 3 giugno, nello slot pomeridiano precedentemente occupato da Uomini & Donne. Il nuovo serial andrà quindi in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, dalle 14:45 alle 15:45.

Si tratterà di una nuova rivoluzione nel palinsesto estivo Mediaset, che regalerà ai tantissimi fans delle dizi turche questa nuova avvincente storia, pronta a tenerci compagnia per tutta la stagione.