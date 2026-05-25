Novità in arrivo per i tantissimi fans del serial drammatico turco Forbidden fruit. Nel corso della quarta stagione assisteremo alla crisi profonda tra Ender e Kaya: il loro matrimonio sembrerà vacillare seriamente, e tutto per colpa di Şahika. La dark lady continuerà a dimostrare di non gradire affatto l’unione tra il fratello e la Çelebi, al punto di tramare nell’ombra per separare la coppia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Sahika vuole allontanare Ender da Kaya

Non è certo una novità che i rapporti tra Şahika Ekinci ed Ender Çelebi sono tutt’altro che idilliaci. La dark lady non sopporta la presenza della cognata, e per questo motivo da tempo trama per allontanarla da suo fratello Kaya. Fin dalle prime puntata della quarta stagione la donna farà di tutto per porre fine al loro matrimonio, arrivando ad accusare Ender di avere nascosto al marito il possesso di alcune azioni della Argun Holding. L’avvocato non gradirà affatto la scelta della moglie, che avrà deciso di tenerlo all’oscuro, e la situazione peggiorerà quando lui scoprirà che quei titoli saranno il prezzo pagato da sua sorella per “comprare” il silenzio di Ender.

Già questo evento segnerà una crisi profonda nella coppia, e i loro rapporti finiranno per peggiorare ulteriormente quando – poco dopo – Şahika riuscirà a dimostrare che Ender avrà di nuovo mentito al consorte. L’avvocato tuttavia farà un passo indietro, e sarà disposto a salvare il loro matrimonio, se Ender accetterà di disfarsi di quelle azioni. La Çelebi a quel punto si dirà disposta a trasferirle a Yigit ed Erim.

Şahika incastra Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

L’occasione per segnare un altro punto a suo favore si presenterà nel momento in cui Yigit – in vista del matrimonio con Lila – si recherà in banca per ottenere un prestito. Il ragazzo dopo aver ricevuto come dono di nozze un appartamento dalla zia Şahika, intenderà effettuare dei lavori nell’immobile. La dark lady si offrirà di accompagnarlo in banca, e gli consiglierà di offrire a garanzia le azioni che Ender gli avrà appena trasferito. A quel punto però emergerà un particolare inquietante: Çelebi avrà mentito a tutti e avrà tenuto per sé i titoli della holding.

Kaya – presente all’incontro in banca in qualità di avvocato – scoprirà così l’ennesimo inganno della moglie. A quel punto l’uomo deciderà di lasciare la casa coniugale e trasferirsi in albergo, mentre Şahika informerà anche Erim dell’inganno di Ender. La sua nemica sarà così sempre più sola, e il suo matrimonio vacillerà pericolosamente.

Forbidden fruit news: l’intervento di Yildiz salva il matrimonio tra Ender e Kaya?

A quel punto sarà Yildiz a fare un gesto per cercare di aiutare l’amica. La Yilmaz organizzerà una cena alla quale inviterà sia Çelebi che Kaya, facendo in modo che nessuno dei due scopra la presenza dell’altro.

Il suo intento sarà quello di offrire a entrambi la possibilità di chiarirsi, e i suoi sforzi sembreranno dare i risultati sperati, visto che il mattino successivo Kaya informerà sua sorella di aver deciso di dare un’altra chance alla moglie. Crisi risolta o solo rimandata? Purtroppo le news che arrivano dagli spoiler turchi svelano che Şahika non sarà disposta ad arrendersi. La donna elaborerà presto un nuovo piano per incastrare la cognata, e stavolta le conseguenze potrebbero rivelarsi davvero tragiche per la coppia. Curiosi di scoprire di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle anticipazioni Forbidden fruit.