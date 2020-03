Doppio appuntamento questa settimana con Don Matteo 12, la serie campione di ascolti che, dopo l’episodio di martedì 3 marzo, torna anche di giovedì in prima serata su Rai. Un nuovo mistero da risolvere per Terence Hill e Nino Frassica. Ecco le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera, giovedì 5 marzo 2020.

Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Don Matteo 12”, la serie campione di ascolti di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica. A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus è saltata la partita Napoli – Inter e l’azienda di Viale Mazzini ha pensato bene di sostituirla con un nuovo episodio del prete detective più amato d’Italia. La puntata di questa sera, giovedì 5 marzo 2020, si intitola “Non dire falsa testimonianza”

Nuova puntata della fiction “Don Matteo 12”, giovedì 5 marzo alle 21.25 su Rai1 con l’episodio dal titolo Non dire falsa testimonianza. Tra gli attori protagonisti della puntata ci saranno come sempre Terence Hill e Nino Frassica affiancati da Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi.

Don Matteo 12 puntate, anticipazioni “Non dire falsa testimonianza”

Giovedì 5 marzo alle ore 21.25 su Rai1 appuntamento con un nuovo episodio dal titolo “Non dire falsa testimonianza“. Ecco la sinossi della puntata:

Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapete chi è stato, Don Matteo. L’accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una piccola bugia è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa “don Nino”. Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale: cosa sceglierà di fare il nostro Capitano?

Don Matteo 12 streaming: dove rivedere gli episodi

Don Matteo è una delle serie più amate dal pubblico italiano. Settimana dopo settimana, il prete detective è uno dei programmi più seguiti a conferma dell’affetto da parte dei telespettatori. La dodicesima stagione, annunciata come l’ultima, in realtà non segna la fina delle avventure del prete detective visto che Nino Frassica ha rivelato che ci sarà anche una tredicesima stagione.

Intanto per chi volesse rivedere una delle puntate precedenti, è possibile farlo in streaming e in modalità replay OnDemand tramite la piattaforma online di RaiPlay oppure tramite la nostra app ufficiale di SuperGuida Tv gratuita e disponibile sia per dispositivi iOS che Android.