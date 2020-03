Don Matteo 12 torna su Rai1 eccezionalmente di martedì con una nuova puntata. La serie campione di ascolti con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica cambia collocazione per questa settimana: scopriamo le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera, martedì 3 marzo 2020.

Martedì 3 marzo 2020 alle ore 21.25 appuntamento eccezionale con una nuova puntata di "Don Matteo 12", la serie campione di ascolti di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica. Questa settimana il prete detective in bicicletta si sposta eccezionalmente di martedì con un nuovo imperdibile episodio dal titolo "Non rubare". Come sempre nel cast troveremo gli attori Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi e la partecipazione straordinaria dei The Jackal.

Don Matteo 12 puntate, anticipazioni “Non rubare”

Martedì 3 marzo alle ore 21.25 su Rai1 appuntamento con un nuovo episodio dal titolo “Non rubare“. Ecco la sinossi della puntata:

Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.

Don Matteo 12 streaming: dove rivedere gli episodi

La serie di Don Matteo è senza alcun dubbio uno dei programmi più visti ed amati dal pubblico televisivo. Non si contano, infatti, i record di ascolti della serie del prete detective in bicicletta giunta quest’anno alla sua dodicesima stagione.

L’appuntamento con Don Matteo 12 è come sempre in prima serata su Rai1.