Quali sorprese ha in serbo Barbara d’Urso per la nuova puntata di Domenica Live? Quali ospiti saranno in studio l’8 marzo 2020? In primis Sylvie Lubamba e poi la mamma di Antonio Zequila. Durante la trasmissione di Canale 5 si parlerà di numerosi argomenti e vi saranno anche numerose esclusive. Al centro dell’attenzione vi saranno, come già accaduto, diversi protagonisti del Grande Fratello Vip. Cosa accadrà?

Domenica Live ospiti 8 marzo 2020: tutti gli ospiti di Barbara d’Urso

Nello spazio dedicato al GF Vip e ai suoi protagonisti Barbara d’Urso si occuperà di alcuni gossip di cui si parla da giorni e giorni. Quali saranno i protagonisti? In primis Sylvie Lubamba e il fidanzato di Antonella Elia. La Lubamba ha lanciato, negli ultimi giorni pesantissime accuse contro Pietro Delle Piane. Nello studio di Barbara d’Urso la Lubamba tenterà di spiegare la sua posizione e approfondire le varie cose dette.

Spazio successivamente alla mamma di Antonio Zequila che approderà in studio, invece, per parlare della relazione fra suo figlio e Adriana Volpe. I due, dentro la casa più spiata d’Italia, sono settimane che litigano, dividendo l’opinione pubblica. Il motivo? Zequila ha raccontato di aver condiviso il “talamo” seppur per un incontro, con la Volpe che all’epoca, giovanissima, lo raggiunse per mostrargli il suo composit.

Altri ospiti? Paolo Rossi che è stato coinvolto in nozze a sorpresa e senza saper nulla si è sposato con l’amata.

Spazio infine anche ad altre esclusive che Barbara d’Urso non ha voluto anticipare durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 della settimana. Sicuramente, come accaduto domenica scorsa, a Domenica Live si terrà conto delle ultime news di cronaca e gossip e non è detto che non ci possa essere un nuovo collegamento con Rita Rusic per un aggiornamento sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori.

Domenica Live ospiti: Alex Belli in gara a Domenica Like

Ciliegina sulla torta? Per il torneo di Domenica Like, per gareggiare contro Lory Del Santo ed il fidanzato, ma anche contro Alessandra Mussolini e altri grandi protagonisti, approderanno in studio perfino: Alex Belli e Delia Duran.

Quale film reinterpreteranno? Dopo Titanic con la Del Santo e Cucolo, dopo Mercedesz Henger e Lucas Peracchi in 9 settimane e mezzo, i due innamorati ed ex protagonisti di Temptation Island, si trasformeranno in: Shrek e Fiona.