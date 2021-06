Domenica In oggi, 13 giugno, non va in onda. Ad annunciarlo al termine della puntata del 6 giugno 2021 è stata la stessa padrona di casa Mara Venier. Scopriamo insieme perché la puntata di questo pomeriggio non andrà in onda su Rai 1.

Domenica In oggi non andrà in onda: il motivo

È stata la padrona di casa Mara Venier ad annunciarlo domenica scorsa: “La prossima settimana non andremo in onda – aveva detto la conduttrice – al posto di Domenica In ci sarà la partita degli Europei”. In calendario, infatti, oggi pomeriggio su Raiuno alle ore 15.00 è previsto l’incontro calcistico Inghilterra-Croazia, gara valevole per i campionati Europei. La conduttrice ha tenuto a rassicurare tutti annunciando che il prossimo appuntamento con Domenica In sarà per la settimana successiva e quindi domenica 20 giugno 2021.

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Domenica in?

La trasmissione del pomeriggio domenicale ci terrà compagnia ancora per qualche settimana. L’ultima puntata di questa fortunatissima stagione televisiva è prevista per il 27 giugno 2021. Restano quindi altri 2 appuntamenti con la Zia Mara, uno domenica 20 giugno e l’altro domenica 27 giugno.

Novità sulla puntata del 20 giugno 2021

Mara Venier ha ancora problemi di salute. La conduttrice è costretta a uno stop forzato dopo le complicazioni post operatorie che sono risultate essere più gravi di quanto si potesse pensare.

In una recente intervista al Corriere, Zia Mara aveva dichiarato: “Non ce la faccio, sono tornata a casa, ma ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Faccio fatica a riprendermi. Spero di riuscire ad andare in onda da domenica 20 giugno”

“Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale“.

Mara Venier in studio dopo l’intervento

Una puntata difficile quella condotta la scorsa settimana da Mara Venier, ancora convalescente dopo l’intervento ai denti subito nei giorni scorsi, che per delle complicazioni post operatorie ha visto la Venier, come lei stesso ha dichiarato nelle stories su Instagram, subire un nuovo ricovero e un altro intervento.