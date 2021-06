Mara Venier: “Qualcosa non è andato bene. Sono stata operata”. Un grande spavento per la ‘zia’ della tv italiana, che alla vigilia del consueto appuntamento domenicale con “Domenica In”, tramite una serie di stories su Instagram rassicura tutti i follower sul suo stato di salute.

Mara Venier, racconta cosa è successo e come sta

“Ragazzi come vedete sono a casa, è stata una settimana pesante”. Con queste parole Mara Venier, rassicura i suoi tantissimi follower.

“Lunedì ho avuto un intervento ai denti molto lungo. Purtroppo qualcosa non è andato bene, continua la Venier – ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma, sono stata operata dal prof. Valentino Valentini”.

Sullo stato di salute e sulla presenza a “Domenica In”, Mara ci tiene a rassicurare tutti quelli che in queste ore sono stati in ansia per lei: “Sto meglio domani sarò a Domenica In. Ringrazio il prof. Valentino Valentini del Policlinico Umberto I di Roma che comunque mi sta molto vicino, lui e tutta la sua squadra”.

Momenti di spensieratezza con il piccolo Claudio dopo l’intervento

Proprio qualche giorno fa, Mara Venier aveva postato un video su Instagram. La conduttrice ripresa durante un momento di spensieratezza dopo l’intervento ai denti. Nel video si vede Mara in convalescenza dopo un’operazione e ne approfitta per farsi coccolare dal nipotino. La conduttrice e il suo adorato Claudio giocano e ridono insieme sul lettone prendendosi a cuscinate. A filmare il simpatico siparietto è il marito Nicola Carraro.

Un ciclone di simpatia di nome Mara Venier

Una simpatia contagiosa e positiva quella di Mara Venier che incolla i fan non solo alla tv ma anche ai social spopolando con i suoi “show” casalinghi. Suo marito Nicola si diverte a filmarla e così ne escono divertentissimi video di vita quotidiana: dalle pietanze preparate in cucina alle pulizie, Mara affascina sempre con la sua bellezza e ironia.

Anche dopo un intervento, “zia” Mara mostra il suo lato più bello scegliendo una giornata divertente con il nipotino per svagarsi in casa con il ghiaccio sul viso. Nonna pimpante e scherzosa si presta pure allo scambio di cuscinate, mentre Nicola riprende tutto col telefonino.