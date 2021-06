Mara Venier ha ancora problemi di salute. La conduttrice si è sottoposta alcuni giorni fa ad un intervento ai denti avendo delle complicazioni molto gravi che la vedono costretta ad uno stop forzato.

Mara Venier: “Ho una paresi a bocca, naso e guancia”

Le ultimissime sulle condizioni di salute di Mara Venier non sono affatto positive. La regina della domenica di Raiuno continua a stare male dopo l’intervento dentale a cui si è sottoposta lo scorso 31 maggio.

“Non ce la faccio, sono tornata a casa, ma ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Faccio fatica a riprendermi. Spero di riuscire ad andare in onda da domenica 20 giugno” – ha dichiarato la Zia Mara dalle pagine del Corriere annunciando così lo stop del programma della domenica. L’intento della conduttrice è quello di curarsi e di poter tornare quanto prima in onda.

“Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale“.

Mara Venier e l’intervento ai denti: cosa è successo?

Purtroppo quello che doveva essere un semplicissimo intervento ai denti si trasformato in un vero e proprio incubo per Mara Venier che al Corriere della Sera ha confessato:

Sto malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo.

Il dolore è fortissimo e per rimediare è costretta a prendere diversi antibiotici e cortisone. “Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire” – ha dichiarato la conduttrice che ha poi ricostruito cosa le è successo. Tutto è cominciato lunedì 31 maggio quando si è recato dal dentista per un problema ad un dente.

“Doveva essere una cosa veloce. E’ stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta” – ha detto la Zia Mara che nei giorni successivi all’interno ha cominciato ad avvertire i primi fastidi. “Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che è normale in interventi come questi” – ha sottolineato la Venier che, ad un certo punto, ha deciso di contattare il suo amico medico Giovanni di Giacomo che l’ha immediatamente fatta rivolgere al dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale.

La conduttrice si è così sottoposta ad un esame neurologico e in seguito ad un’operazione di rimozione dell’impianto dentale realizzatole dal dentista che le aveva causato la lesione di un nervo. Purtroppo i tempi non hanno aiutato la conduttrice, visto che l’operazione andava fatta subito. Per questo motivo la Venier presenta ancora una paresi facciale che, nel caso in cui non dovesse passare, potrà essere rimossa solo con un ulteriore intervento, ma questa volta di microchirurgia.

Una disavventura che ha cambiato la vita dell’amatissima zia Mara che anche in questo sfortunato evento è circondata dall’affetto senza fine del suo pubblico. Non resta che augurarle una pronta guarigione e di poterla vedere al più presto al timone della sua “Domenica In”.