Sedicesima e ultima puntata dell’anno della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 29 dicembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della sedicesima puntata tutta dedicata a questi giorni di festa di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della sedicesima puntata del 29 dicembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa sedicesima puntata di Domenica In? In questa ultima puntata dell’anno spazio sarà dato ampio spazio a Paolo Fox con il suo oroscopo e le previsioni per il 2025 di tutti i 12 segni zodiacali. Inoltre ci saranno Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati, Pierpaolo Pretelli e Nino Frassica. E ancora Francesca Manzini, la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rossanna Banfi.

Per la musica, Bobby Solo canterà con la sua band alcuni dei più grandi successi che lo hanno reso celebre nel mondo tra cui “Una lacrima sul viso”, “Se piangi se ridi” e “Blue suede shoes”. In studio, accanto a lui, ci saranno anche la moglie Tracy Quade e il figlio Ryan.

Gassmann presenta ‘Questi fantasmi’

Grande attesa per ‘Questi fantasmi’. La commedia di Eduardo De Filippo andrà in onda lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Rai1 a dirigerla c’è Alessandro Gassmann che a Mara Venier racconterà di come è riuscito a reinterpretarla. Poi sarà la volta dell’imprenditore Santo Versace presente con la moglie Francesca De Stefano che festeggerà i suoi ottant’anni raccontandosi tra carriera e vita privata.