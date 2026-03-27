Arrivano le festività di Pasqua e il mese di Aprile 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad Aprile 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Aprile 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

AFFARI ALL’ASTA / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 6 aprile, alle 18:00.

Seguiamo il banditore d’asta Angus Ashworth e il suo team dalle visite alle case fino al giorno dell’asta. La squadra viaggia in tutto il Regno Unito alla ricerca di oggetti d’antiquariato e da collezione da vendere. Man mano che ogni casa viene sgomberata, tornano alla luce storie di famiglia emozionanti.

I programmi sul NOVE

LITTLE BIG ITALY / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 6 aprile, alle 21:30.

Riparte il viaggio con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero. In ogni città, incontrerà 3 italiani residenti all’estero che gli faranno scoprire il luogo che più li fa sentire a casa. Inoltre, assaggeranno e voteranno 3 piatti; Francesco avrà un voto in più. Nella nuova stagione, le nuove tappe saranno Bucarest, Bratislava, Colonia, Glasgow, Anversa, Malta, Malaga.

CHERNOBYL – NUOVE VERITÀ/ PRIMA TV – Ogni martedì, dal 21 aprile, alle 21:30.

Nel 40esimo anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, nove, propone un documentario che raccoglie le testimonianze inedite dei sopravvissuti, nuovo materiale d’archivio e le reazioni della CIA e delle autorità sovietiche. Il programma tenta di capire cosa è realmente accaduto quel 26 aprile di 40 anni fa, quali sono stati gli errori, i segreti e le responsabilità delle autorità politiche.

COMEDY MATCH / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 23 aprile, alle 21:30

Torna la sfida comica condotta da Katia Follesa. Due squadre di comici si affrontano a colpi di improvvisazione tra umorismo travolgente, battute fulminanti e giochi esilaranti. Chi riuscirà a far ridere di più e a conquistare il titolo di Comedy Match?

I programmi su DMAX

MR. ORO: TUTTO HA UN PREZZO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 2 aprile, alle 21:25.

La star dei social network Mr. Oro d’Oro gestisce 11 negozi compro oro e preziosi tra Milano e Torino. Seguiamo le sue giornate lavorative alle prese con clienti di ogni tipo e problemi da risolvere.

AIRPORT SECURITY: SPAGNA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 5 aprile, alle 21:25.

Ogni giorno, centinaia di agenti lavorano senza sosta per garantire la sicurezza negli aeroporti spagnoli. Dal traffico di droga agli oggetti più disparati, i passeggeri nascondono di tutto nei loro bagagli. Inoltre, gli agenti devono controllare i flussi di

immigrati che cercano di entrare irregolarmente. Seguiamo il loro incessante lavoro.

PREDATORI DI GEMME / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 13 aprile, alle 21:25.

Arriva la nuova stagione di “Predatori di gemme”. I cercatori più coraggiosi d’Australia

tornano per scovare gemme preziose. Dovranno affrontare numerose insidie, imprevisti e guasti meccanici. Chi otterrà dei guadagni?

I programmi su Food Network

A SCUOLA DI DOLCEZZA / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 9 aprile, alle 22:00.

Tommaso Foglia ci accoglie nella sua scuola per tornare a svelarci le basi della pasticceria, ma anche per affrontare nuove sfide, tra cui i dolci vintage, quelli da servire quando si hanno tanti ospiti a cena e quali possono essere abbinati. Anche Ida di Filippo accompagnerà Tommaso nella realizzazione di un dolce.

GIUSINA E NONNA LINA – RACCONTI, SAPORI E TRADIZIONI DI SICILIA / PRIMA TV – Ogni sabato, dall’11 aprile, alle 15:45.

Giusi Battaglia e Nonna Lina si uniscono in cucina per condividere racconti e ricette del cuore siciliane. La straordinaria conoscenza di Nonna Lina si mescola all’esperienza di Giusina, con l’obiettivo di creare piatti incredibili.

FINCHÉ TAVOLA NON CI SEPARI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 22 aprile, alle 22:00.

Francesca Caldarelli e suo marito Antonio Liuzzi vanno alla ricerca dei migliori ristoranti d’Abruzzo. Dalle maestose montagne, passando per i paesaggi marini fino ai borghi medievali, i due ci accompagnano in un viaggio tra sapori, tradizione e innovazione.

PAZZI DI DOLCI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 30 aprile, alle 22:00.

Arriva la seconda stagione di “Pazzi di dolci”. L’agente immobiliare Ida di Filippo e il pastry chef Tommaso Foglia girano il Paese alla scoperta delle pasticcerie più amate dalle famiglie italiane. Saranno proprio i ‘pazzi di dolci’ a invitare i due nelle loro città e a degustare i dolci tipici delle loro zone.

I programmi su HGTV

CASE DA FAVOLA CON CHELSEA E COLE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’8 aprile, alle 22:00.

Arriva la terza stagione di “Case da favole con Chelsea e Cole”. I due continuano a ristrutturare case a Sioux Falls, nel Sud Dakota. Riusciranno a soddisfare i desideri dei loro clienti esigenti?

VENDO E CI GUADAGNO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 16 aprile, alle 22:00.

Alcuni collezionisti scoprono il vero valore degli oggetti che hanno accumulato durante gli anni. Guidati dal designer Bobby Berk, decidono se vendere i propri pezzi per finanziare il restyling della loro casa.

UN CASTELLO A SORPRESA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 28 aprile, alle 22:00.

Su HGTV, arriva una nuova serie con protagonisti Ian Figueira e Daphne Reckert. I due saranno alle prese con la ristrutturazione di un castello medievale di 29 camere e 300 acri ricevuti in eredità. Saranno in grado di affrontare un restyling tanto complesso?

I programmi su Boing

Ogni venerdì alle 19.30.

24 aprile un ciclo di film dedicato a Doraemon!

27 Marzo – Il mio amico Finnick 1 ^TV BOING

3 Aprile – Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

10 Aprile – Argonuts – Missione Olimpo 1^TV BOING

17 Aprile – Vivo

Orizzonti Pokémon: Aria di Speranza

Ambientata un anno dopo i drammatici eventi di Laqua, la serie vede i Locomonauti (Rising Volt Tacklers) momentaneamente sciolti e i protagonisti impegnati a seguire percorsi diversi. La calma viene interrotta dalla comparsa di una misteriosa nebbia rosa che causa comportamenti anomali nei Pokémon in varie regioni.

Liko, Roy e Dot si riuniscono per riformare la squadra e investigare su questo fenomeno legato a una sostanza chiamata Laquium. Durante il viaggio, si unisce a loro un nuovo rivale di nome Ult, mentre il gruppo deve affrontare le nuove trame degli Esploratori, ora guidati da Spinel, e una nuova minaccia tecnologica chiamata “Strong Sphere”.

I programmi su Discovery

LE TERRE DEI PREDATORI / PRIMA TV – Lunedì 6 aprile dalle 21:15.

Su Discovery, arriva una serata evento dedicata ai grandi felini e agli ambienti in cui vivono. In “Ghepardo: il re della velocità”, il biologo Hazen Audel segue il lavoro svolto al Cheetah Conservation Fund per salvare il ghepardo. L’altro documentario, “Nel regno del leopardo”, ci porta nel deserto del Rajasthan, dove il leopardo vive tra gli affioramenti rocciosi e spesso si muove a ridosso dei villaggi, mostrando un raro esempio di convivenza tra uomo e natura.

DANA: LA TEMPESTA DI VALENCIA / PRIMA TV – Mercoledì 22 aprile alle 21:15.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Discovery presenta un documentario che mostra gli effetti del cambiamento climatico. 29 ottobre: 2024: una tempesta colpisce Valencia e le aree circostanti, causando centinaia di vittime. Raccontata in prima persona da chi ha vissuto la tragedia, mostriamo il coraggio, la preparazione e la prontezza dei corpi specializzati che hanno dovuto affrontare un vero e proprio disastro.

MISTERI SVELATI CON JOSH GATES / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 29 aprile, alle 21:15.

Torna “Misteri svelati con Josh Gates”. L’esperto è pronto a svelare nuovi segreti scioccanti legati al nostro passato e a rivelare i misteri più affascinanti della Storia.

I programmi su Giallo

CAPITAINE MARLEAU – NUOVI EPISODI PRIMA TV – Da mercoledì 8 aprile un episodio alle ore 21.10.

Nuovi episodi per la serie francese che vede protagonista l’eccentrica e volitiva Capitaine Marleau, interpretata da Corinne Masiero. Il personaggio, creato dalla stessa autrice di “Alexandra Ehle” Elsa Marpeau, è la chiave del successo della serie, che rimane in equilibrio tra un classico crime e la black comedy proprio grazie alle caratteristiche di Marleau.

Marleau perspicace e tenacissima, non ha un briciolo di delicatezza nei modi o di diplomazia, è focosa e iraconda, si aggira per le scene del crimine col suo incongruo berretto da cacciatore e inciampa e litiga con tutti quelli che incontra. Questo ‘iconico’ comportamento non inficia però le abilità investigative del Capitano della Polizia

Francese, che è impeccabile nel risolvere casi e delitti, che in questi episodi più che mai riguardano argomenti e temi seri, delicati e a volte anche scottanti. Un tocco di ironia e goffaggine per un poliziesco che continua ad appassionare gli amanti del genere.

TOM E LOLA 2 PRIMA TV ASSOLUTA – Da martedì 10 aprile due episodi dalle ore

21.10

Arriva la nuova stagione della serie francese Tom e Lola. Tornano le divertenti e appassionanti indagini ‘in tandem’ di Lola Briand, capitano della Polizia Giudiziaria, e Tom Serino, agente della Squadra Narcotici. I due, che sono amici e complici fin dai

tempi del liceo, vivono ancora sotto lo stesso tetto, la casa dove Lola ospita Tom che ha una serie di problemi e complicazioni di vita privata, e collaborano nelle indagini nella comunità di una piccola città costiera della Francia.

Lei vulcanica e impaziente, lui pacato e risoluto, i due formano una coppia improbabile ma inaspettatamente efficace: nonostante i litigi, gli scontri, le incomprensioni, Tom e Lola hanno un’intesa formidabile data da anni di conoscenza e frequentazione. Sfruttando questo, e le proprie innegabili doti investigative, i due affrontano e

districano i casi più difficili e delicati. Senza mai abbandonare un fondo di divertita ironia e moderato sfottò reciproco, segni distintivi di una serie molto vivace e divertente, che si inserisce perfettamente nel filone del poliziesco moderno francese.

I programmi su Turbo

LUNEDÌ DA LEGGENDA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 6 aprile, alle 22:15.

Per quattro settimane consecutive, ogni lunedì, il pubblico di Turbo verrà accompagnato in un viaggio esclusivo nella storia della velocità, tra miti immortali, scuderie leggendarie e storie mai raccontate. Uno stunt speciale composto da quattro one-off dedicati alle icone che hanno reso il motorsport un fenomeno globale: piloti straordinari, team visionari e rivalità che hanno scritto pagine indelebili.

CANTIERI IMPOSSIBILI: GERMANIA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 26 aprile, alle 22:15.

Arriva la nuova stagione di “Cantieri impossibili: Germania”, in cui seguiremo i più importanti cantieri del Paese. Scopriamo il duro lavoro di coloro che contribuiscono allo sviluppo, dai gruisti, ai muratori fino ai carpentieri e i tecnici coinvolti nel progetto.

I GIGANTI DELL’ASFALTO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 23 aprile, alle 22:15.

Torniamo a seguire le attività quotidiane dei veri ‘cowboy’ delle strade tedesche: i camionisti! Veri e propri re e regine dell’asfalto che affrontano nuovi percorsi e nuove avventure attraversando la Germania, il Regno Unito, la Scandinavia e persino il

Nord Africa.