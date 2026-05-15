I fans di Tempesta d’Amore ormai lo sanno fin troppo bene. Ogni nuovo episodio inedito della serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof riserva loro numerosi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 18 al 22 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Alexandra e Christoph provano a incastrare Sophia

Alexandra scopre che Sophia ha pianificato un investimento nell’attività di Larissa e inizia a preoccuparsi. Sia lei che Saalfeld cercano di ostacolare i piani della loro nemica ad ogni costo.

Mentre la Schwarzbach cerca qualche prova su di lei però, la dark lady la sorprende. Fortunatamente c’è anche Christoph, per cercare di distrarla, la bacia a sorpresa. Il rischio di venire scoperti, almeno per il momento, è scongiurato.

A far saltare i piani di Sophia e Larissa è però Werner, che può contare sulla sua amicizia con il sindaco Gruber. Ma la dark lady è tutt’altro che disposta a soccombere, e come ultima mossa prova a invitare il primo cittadino a una serata al casinò, con l’obiettivo di incastrarlo.

Tempesta d’amore news: chi è a conoscenza della relazione tra Vincent e Katja?

La relazione tra Vincent e Katja non è più tanto segreta: Erik scopre infatti che anche Fanny ne è a conoscenza. Vogt prende le difese dell’amico e riesce a placare la rabbia della giardiniera.

Subito dopo corre a informare il veterinario del fatto che anche Fanny sa di lui e Katja. Vincent decide di chiarirsi con lei, riuscendo così a recuperare il loro rapporto.

Il cerchio si allarga ancora, quando Markus trova una pinza per capelli di Katja a casa di Vincent: la ragazza l’aveva persa. Insospettito, affronta il veterinario: cosa c’è tra lui e la giovane?

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Miro e Maxi cercano di distrarre Lale, visto che la loro amica è particolarmente tesa con l’approssimarsi della data del compleanno di Theo. Arriva il giorno dei festeggiamenti, e Maxi capisce che è arrivato il momento di chiudere il capitolo “Henry”. La giovane lo saluta, augurandogli di essere felice.

Intanto a Bichleim arriva Ricarda, la madre di Miro. Tra la donna e Greta è subito attrito. Miro tenta di mediare tra le due donne, ma invano. A riportare un clima disteso è proprio la cuoca, che decide di cucinare il piatto preferito da Ricarda. E in un’armosfera più rilassata, la madre di Miro fa una rivelazione sconvolgente.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Fanny si arma di tutto il suo coraggio e chiede un appuntamento a Vincent. Subito dopo – per dissipare i dubbi di Markus – i due fingono di essere una coppia. Il veterinario tuttavia si sente a disagio in questa situazione, e intende porre fine prima possibile alla finta relazione con la giardiniera. E lei? Pur sapendo bene che si tratta solo di una messinscena, non sembra disposta a porre fine al siparietto.

Henry si prende cura di Larissa, che è a pezzi dopo aver visto fallure il suo progetto. La ragazza rischia di rimanere vittima di un incidente quando poco dopo – al lago – cade in acqua. Larissa rischia di annegare, ma per fortuna arriva Maxi a salvarla.

Miro trova un numero di telefono misterioso nel portafoglio della madre, ma per il momento preferisce non dire niente a nessuno.