Prima di diventare il nuovo campione di Caduta Libera, in tv Diego fa coming out. “Ho il fidanzato pugliese…” le parole pronunciate dal diretto interessato, poco prima della sconfitta di Gabriele Giorgio nel gioco di Canale 5. “Sei forte Diego, lo sapevamo” il commento di Gerry Scotti, che dunque prosegue con la lettura delle domande. Ecco il video Mediaset per rivedere il momento, andato in onda nella puntata di domenica 27 ottobre 2019.