Rivediamo la puntata intera di Caduta Libera di domenica 27 ottobre 2019. Nella puntata di stasera è andata in onda la sconfitta di Gabriele Giorgio, campione in carica nel gioco di Canale 5 da circa una trentina di appuntamenti. Ad oggi il giovane di 33 anni, proveniente da Pesaro, ha portato a casa un montepremi totale pari ad oltre 300.000 euro. Ecco il video Mediaset per rivedere il tutto in streaming on demand.