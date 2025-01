Diamanti, la nuova opera cinematografica di Ferzan Özpetek, è il film italiano dell’anno. Con un incasso al botteghino di € 10.461.837 ed un totale di 1.427.225 presenze, è il titolo con il più alto incasso tra le pellicole italiane uscite nel 2024, rappresentando probabilmente il più grande successo di Özpetek al box office. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Il successo di Diamanti di Ferzan Özpetek

Solo nella giornata del 6 gennaio, alla sua terza settimana di programmazione, Diamanti è arrivato in vetta alla classifica, con un incasso di oltre 750mila euro. Questo risultato straordinario conferma il film come il secondo maggiore incasso per un titolo italiano nel periodo post-pandemia, superato solo da C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che ha incassato 37 milioni. Entrambi sono distribuiti da Vision Distribution.

Massimo Proietti, CEO Vision Distribution, ha espresso grande soddisfazione per il risultato. Ha infatti definito Diamanti un viaggio fantastico, ringraziando Ferzan Özpetek che li ha coinvolti in una storia ambiziosa, ma piena di sentimento e umanità. Dopo il successo di C’è ancora domani, Vision Distribution si conferma un punto di riferimento per la distribuzione cinematografica di film italiani.

La trama di Diamanti

Ambientato nel presente e negli anni ‘70, il film segue la vita e le vicende amorose di un gruppo di donne. Al centro della storia c’è una grande sartoria di cinema, gestita da due sorelle molto diverse tra loro, ma profondamente legate.

Girato interamente a Roma, la pellicola è scritta da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e dallo stesso Ferzan Özpetek. Il cast include Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari. Ci sono anche Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic.

Infine, figurano Lorenzo Franzin, Antonio Iorio, Antonio Adil Morelli, Valerio Morigi, Dario Samac, Edoardo Stefanelli, Erik Tonelli. Il film si avvale della direzione della fotografia di Gian Filippo Corticelli, della scenografia di Deniz Kobanbay, e dei costumi di Stefano Ciammitti. Il montaggio è curato da Pietro Morana, mentre le musiche da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.