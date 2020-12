Ha trionfato qualche anno fa ad “Amici di Maria De Filippi” per poi classificarsi terza al Festival di Sanremo in coppia con Giovanni Caccamo. Ora Deborah Iurato è tornata con un nuovo singolo dal titolo “Voglia di gridare”. Un pezzo nato dall’esigenza di raccontare e di condividere la quotidianità. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Deborah ci ha parlato della sua nuova dimensione. Si sta concentrando molto sulla scrittura delle sue canzoni nonostante all’inizio l’idea non l’avesse attraversata.

Un percorso che però le sta regalando numerose soddisfazioni come ha dichiarato: “Sto focalizzando al momento tutte le mie energie in questo nuovo percorso dando sfogo anche alla scrittura. E’ qualcosa che sta avvenendo pian piano perché devo confessarti che all’inizio non pensavo di cimentarmi nella scrittura delle canzoni. Per me è una nuova dimensione. Mi piacerebbe tantissimo poter racchiudere le mie parole e le canzoni in un disco”. Reduce dal successo di qualche anno fa, Deborah non ha presentato nessun brano per la nuova edizione del Festival di Sanremo anche se non esclude l’eventualità di potervi prendere parte nuovamente in futuro. Con Deborah abbiamo parlato anche di “Amici” che ha rappresentato per lei un importante trampolino di lancio. A tal proposito, ci ha confessato di seguire ancora la trasmissione e di tifare in particolare per Sangiovanni. Un’esperienza quella nella scuola che le è rimasta nel cuore e che l’ha fatta maturare dandole la possibilità di trasformare la passione per la musica in un lavoro. La Iurato esclude la possibilità di partecipare ai reality e di giocarsi per la seconda volta la carta di un talent. Sul fronte della musica, sogna un duetto con Aiello e spera di poter far uscire presto il suo prossimo progetto discografico.

Intervista esclusiva a Deborah Iurato

Deborah, dall’11 dicembre è uscito il tuo nuovo singolo “Voglia di gridare”. Com’è nato questo brano?

Questo brano è nato con l’idea di raccontare dei momenti della vita quotidiana e di ripercorrere quei ricordi che regalano spensieratezza. Ho scritto questo brano subito dopo l’estate avvertendo l’esigenza di fermare in musica la mia casa, le mie radici, la mia terra. L’estate è quella stagione che più di tutte ti regala un sorriso.

Un brano che sottintende un messaggio inequivocabile. C’è stato un momento nella vita in cui la paura ti ha frenato?

La paura fa parte del quotidiano e penso sia normale provarla. A volte è necessario liberarsi dagli stati d’animo, soprattutto quando si tratta di emozioni forti e spiacevoli.

Ho letto che ti fidi molto dell’istinto. Ti ha mai tradito?

L’istinto non mi ha mai tradito. La vita ti mette davanti a degli ostacoli che devi avere il coraggio di saper affrontare. A volte quando mi fermo a pensare mi chiedo “perché proprio a me” ma poi riflettendoci credo che la mia domanda se la pongano un po’ tutti in alcuni momenti della vita.

Dopo l’uscita di questo singolo è previsto un album?

Sto focalizzando al momento tutte le mie energie in questo nuovo percorso dando sfogo anche alla scrittura. E’ qualcosa che sta avvenendo pian piano perché devo confessarti che all’inizio non pensavo di cimentarmi nella scrittura delle canzoni. Per me è una nuova dimensione. Mi piacerebbe tantissimo poter racchiudere le mie parole e le canzoni in un disco.

Hai calcato anche qualche anno fa il palco di Sanremo arrivando terza con Giovanni Caccamo. Ci speravi anche quest’anno? Avevi presentato qualche brano?

Quest’anno non avevo presentato nessun brano perché sono concentrata su un nuovo percorso. Mi sono accorta che non era il momento giusto per andare al Festival di Sanremo. Questo non vuol dire che non voglia riprovarci. Anzi, mi piacerebbe molto.

A proposito di “Amici” stai seguendo l’edizione di quest’anno? C’è un concorrente che ti piace in particolare?

Sto seguendo la nuova edizione di “Amici” anche se saltuariamente. Ci sono dei ragazzi che mi piacciono molto. Uno su tutti, Sangiovanni. Mi piace come scrive e anche come sta sul palco perché dimostra di essere sicuro di sé.

Che ricordo hai della scuola?

Ho un ricordo bellissimo. “Amici” è stata un’esperienza che porterò per sempre nel mio cuore. Devo ringraziare Maria e tutti coloro che lavorano nel programma perché hanno trasformato la mia più grande passione in un lavoro. Mi ha regalato una maggiore consapevolezza e mi ha fatto crescere. Non pensavo davvero potesse accadere tutto quello che poi si è avverato.

Mi pare di capire invece che non ti sentiresti pronta a fare il giudice in un talent. Ti sentiresti inadeguata?

Non so se sarei pronta a farlo. Penso che ci sia ancora tanto da imparare e non mi sento pronta a giudicare qualcuno.

C’è un artista con cui ti piacerebbe duettare?

Mi piace tantissimo Aiello.

Con la consapevolezza e la maturità di oggi, come guardi al futuro?

Guardo al futuro in maniera serena. Sono felice di poter svolgere il lavoro che amo e di poter condividere questa passione con le persone che mi sono accanto e con quelle che ascoltano la mia musica. Al momento, sto scrivendo tanto e mi sto concentrando su questo progetto che spero possa uscire al più presto.