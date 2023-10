Buone notizie per tutti gli appassionati di calcio che dal prossimo anno potranno guardare cinque partite in chiaro e gratis trasmesse da Dazn. L’emittente londinese si è infatti aggiudicata i diritti per il prossimo quinquennio della Serie A insieme a Sky. Vediamo insieme cosa cambierà dalla stagione 2024/2025.

Dazn trasmetterà 5 partite in chiaro e gratis

L’assemblea della Lega di Serie A ha deciso di accettare l’offerta di Dazn e Sky da 900 milioni a stagione (700 milioni dalla piattaforma OTT e 200 milioni dalla pay-tv di Comcast) per i diritti delle partite nei prossimi cinque anni (dal 2024/25 fino al 2028/29). Come reso noto dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo prevede che 5 partite possano essere trasmesse in chiaro e gratis sul sito o l’app di Dazn. Questo rientra nel pacchetto Try and Buy (prova e paga) che permetterà alla piattaforma di attrarre nuovi clienti con la visione delle partite per spingerli poi ad abbonarsi.

Come spiegato dall’ad di Lega, Luigi De Siervo, “Dazn per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, avrà la possibilità di trasmettere, free-to-air e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione“.

Si tratta di una novità assoluta per l’Italia mentre per la Spagna a febbraio scorso Dazn aveva deciso di pubblicare su Tik Tok, sempre gratuitamente, il big match della Liga Real Madrid-Barcellona. Sarà sempre Dazn a scegliere quale dei 5 match saranno trasmessi gratuitamente a partire dalla prossima stagione che inizierà ad agosto.

L’offerta di Dazn agli abbonati

Al momento Dazn offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START. Il primo, che è il più gettonato, ha un costo al mese di 30,99 euro che salgono a 40,99 euro se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. Mentre il piano plus (che costa 45.99 euro al mese) consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati anche in luoghi differenti.