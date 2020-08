Perché da oggi Daydreamer non va in onda? A partire da questo lunedì 10 agosto 2020, e fino alla data di venerdì 14, la popolare soap opera turca si prende una pausa dalla programmazione. Il motivo? Come già anticipato da Superguida tv, l’amata serie, con gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir arruolati nel cast nel ruolo di protagonisti, va “in vacanza” per un po’, in attesa di tornare in palinsesto a pieno regime.

Perché Daydreamer da oggi non va in onda e quando finisce la pausa su Canale 5

Dalle ore 14.45 di oggi pomeriggio, infatti, il consueto appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno lascia a spazio a due puntate in replica di un’altra amatissima soap opera di Canale 5: Il Segreto.

Due episodi di “El Secreto di Puente Viejo”, che andranno in onda fino a venerdì 14, salvo poi tornare a dar spazio, da lunedì 17, alle nuove puntate di Erkenci Kus doppiate in italiano.

Stando alle anticipazioni ufficiali, infatti, da lunedì prossimo la messa in onda della serie riprende regolarmente e con Mediaset che trasmette gli episodi dal numero 44 al 48, l’equivalente di almeno una parte delle puntate turche 15,16 e 17.

Quando finisce Daydreamer qui in Italia?

A proposito di quando finisce, invece, non è ancora chiaro fino a quando andrà in onda Daydreamer qui in Italia. Stando al recente annuncio di “Qui Mediaset”, sembrerebbe che la serie sarà trasmessa almeno fino a settembre 2020.

Dopodiché, o continuerà ad andare in onda in contemporanea con Il Segreto, anche nel periodo del prossimo autunno, oppure l’appuntamento con i restanti episodi potrebbe esserci tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

La trama della serie, un mix con la storia d’amore tra Can e Sanem e le vicende d’affari della “Fikri Harika”, sta appassionando non poco i telespettatori di Canale 5, che ogni giorno la seguono con oltre 2 milioni di telespettatori medi e più del 20% di share.

Anche merito di Can Yaman, nel cast nei panni del sexy fotografico Can Divit, che, tra baci appassionati e corteggiamento per gradi, è pian piano riuscito ad entrare nel cuore della protagonista femminile e dunque di tutti i fan e le fan della serie.