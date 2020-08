Dopo la pausa dalla programmazione dal 10 al 14 agosto 2020, Daydreamer – Le ali del sogno torna in onda su Canale 5 anche da lunedì 17 a venerdì 21. Terminato il breve stop per la settimana di Ferragosto, infatti, Mediaset continua a trasmettere le nuove puntate della fortunata soap opera turca, tra inediti ed inaspettati colpi di scena ed altre inattese svolte per la trama.

Daydreamer, anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020

Stando alle ultime anticipazioni su Daydreamer, infatti, i nuovi episodi della serie contengono anche le scene con l’ulteriore crisi del rapporto tra Can e Sanem e la rottura tra Divit ed il fratello Emre. Parliamo degli appuntamenti dal numero 44 al 48, che a loro volta corrispondono, almeno in parte, alle puntate turche 15, 16 e 17.

Negli appuntamenti dal 17 al 21 agosto, infatti, Sanem rivela alla sorella Leyla che lei e Can stanno insieme. Can, però, si presenta a casa degli Aydin e scopre che anche Zebercet prova interesse per la ragazza. Deluso, allora, mette in discussione tutta la sua fiducia per lei.

Intanto, però, il diabolico piano di Emre ed Aylin va pian piano concretizzandosi, tanto che lo stesso Can è costretto ad informare tutti che la “Fikri Harika” ha perso molti clienti e che i competitor hanno diffuso la notizia di una bancarotta. La situazione, infatti, si complica quando Can e il fratello Emre litigano in ufficio davanti a tutti ed il sexy fotografo intima a Sanem di andare via.

Profondamente dispiaciuta, allora, Sanem chiede al bel Fabri di risolvere tutti i problemi dell’agenzia mentre Can la salva da un’auto che rischia di investirla e la diretta interessata piomba a casa del fotografo perché gelosa di Deren.

Daydreamer, nel cast anche Ozgur Ozberk nei panni di Fabri

Gelosia per Deren a parte, dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Daydreamer scopriamo anche che a breve i telespettatori di Canale 5 rivedranno nel cast anche l’attore Ozgur Ozberk.

Nella popolare soap opera turca, infatti, Ozberk interpreta la parte dell’imprenditore Enzo Fabri, che nei nuovi episodi in tv ad agosto – eh sì, siamo di fronte ad un piccolo spoiler – cercherà in tutti i modi di ostacolare l’amore tra Can e Sanem.