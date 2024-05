Una famiglia vincente è un film di genere biografico/sportivo che porta in scena la storia di due sorelle diventate una leggenda del tennis, Venus e Serena Williams.

Anche se la critica si è divisa sul suo conto, la pellicola è ad ogni modo interessante sia perché fa conoscere meglio al grande pubblico la figura di due regine dello sport, sia per la recitazione di Will Smith, impeccabile come sempre, nel ruolo del padre delle ragazze. L’appuntamento, in prima tv, è per le 21.20 di Mercoledì 8 Maggio su Canale 5: di seguito le curiosità da conoscere.

Una famiglia vincente – King Richard: la trama in breve e il cast

Nel 1985 le sorelle Venus e Serena Williams sono due bambine di 4 e 5 anni con un padre, Richard, molto ambizioso. L’uomo è intenzionato a rendere le figlie le tenniste più forti del mondo, sebbene il tennis sia uno sport prevalentemente riservato ai bianchi. Sogno realizzato.

Oltre a Will Smith, nel cast troviamo anche, fra gli altri, Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate.

Le curiosità da conoscere sul film

Una famiglia vincente – King Richard è un film di genere biografico del 2021 diretto da Reinaldo Marcus Green. Queste sono le curiosità da non perdere sul suo conto: