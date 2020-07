Daydreamer – Le ali del sogno si ferma per un po’. La fortunata soap opera di Canale 5 si prepara ad un breve stop di programmazione. Lo apprende in anteprima Superguida tv da fonti vicine a Mediaset.

Daydreamer, fino a quando va in onda? Ad agosto stop alla programmazione su Canale 5

Daydreamer andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 fino a venerdì 7 agosto 2020, con l’amata soap turca che, nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14, si prenderà una pausa dal palinsesto.

Lo stop di programmazione sembra infatti legato alle festività del Ferragosto, con l’amata serie che riprenderà regolarmente la messa in onda da lunedì 17 agosto e fino ai primi di settembre.

Successivamente, come annunciato da “Qui Mediaset”, gli episodi in italiano di Erkenci Kus continueranno ad andare in onda: o già in autunno, in contemporanea con Il Segreto, oppure da fine 2020 – inizio 2021, subito dopo la fine della soap spagnola.

Dunque, uno stop di una sola settimana per Daydreamer, serie che in piena estate sta facendo registrare dati d’ascolto davvero alti nella fascia oraria solitamente occupata da Uomini e donne.

Daydreamer, quanto sono le puntate della soap opera turca?

Fino ad ora le puntate di Daydreamer con ascolti record sono state soprattutto due: l’episodio 25 di martedì 14 luglio 2020 (che ha ottenuto il 23% di share e 2 milioni 704 mila telespettatori medi) e il numero 29, trasmesso lunedì 20 luglio (con il 22,8% di share e 2 milioni 681 mila spettatori in media).

Puntate in cui Can e Sanem, i due protagonisti assoluti della soap opera turca, si sono avvicinati “pericolosamente” in vista del primo bacio in teatro, bacio appassionato che poi è puntualmente andato in onda dopo un paio di episodi.

Episodi in italiano trasmessi dallo scorso 10 giugno 2020, data a partire da cui le vicende sentimentali del sexy fotografo e della sua assistente in cerca del suo Albatros stanno facendo sognare sempre più il pubblico che le segue da casa.

Mediaset sta infatti trasmettendo le 51 puntate turche ma con un minutaggio ridotto ad una durata quotidiana di circa 40 minuti. Fino ad oggi (alla data del 27 luglio) ne sono andati in onda 34 e pare ne manchino all’appello almeno altri 100.