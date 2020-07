Daydreamer – Le ali del sogno non finisce in estate e va in onda anche in autunno? Così pare. A farlo sapere è stata Mediaset grazie ad una comunicazione ufficiale sulla futura programmazione riservata alla soap opera turca. La serie cambierà collocazione in palinsesto? E se sì, dove la vedremo da settembre 2020 in poi?

Daydreamer in onda anche in autunno? L’annuncio di Qui Mediaset: «La soap dei record tornerà»

Questo l’annuncio di Qui Mediaset apparso in rete: «La soap dei record Daydreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con Il Segreto, o alla fine di quest’ultimo».

Molto probabilmente, gli episodi di Erkenci Kus doppiati in italiano saranno trasmessi nel pomeriggio di Canale 5 fino all’arrivo di Uomini e donne. La notizia smentisce definitivamente anche la recente fake news secondo cui la soap sarebbe proseguita anche a settembre ed in parziale sostituzione del dating show targato Maria De Filippi.

Spazio, allora, ad alcune ipotesi ufficiali sul futuro di Daydreamer. Qui Mediaset parla anche di «convivenza» con Il Segreto, e questo potrebbe significare un nuovo orario di messa in onda per la serie. Oppure, come anche ipotizzato, la fortunata soap opera turca potrebbe tornare in onda dopo la fine della soap spagnola, al momento, qui in Italia, prevista per gli sgoccioli del 2020 e l’inizio del 2021.

La sensazione, però, è che ad oggi il daytime autunnale di Canale 5 non sia ancora del tutto definito. Dopo Beautiful, Una Vita e Uomini e donne, sembra per certi versi difficile che anche Daydreamer possa andare ad occupare un pomeriggio già abbastanza ricco di soap e programmi, anche vista la probabile riconferma in programmazione della striscia quotidiana di Grande Fratello Vip e di Amici.

Daydreamer – Le ali del sogno, calendario e speciale di 100 pagine

Intanto, tenuto anche conto del boom di ascolti di Daydreamer – Le ali del sogno, per la serie che ogni giorno fa segnare anche più del 22% di share arrivano due attese novità: il calendario e uno speciale dedicato alle vicende turche.

Il calendario è in uscita dal 22 luglio ed è una sorta di maxi poster con le immagini più belle dei protagonisti della serie, incluse quelle del sexy Can Yaman, insieme a schede su attori e personaggi e 16 mesi da sfogliare, da settembre 2020 a dicembre 2021.

Inoltre, dal prossimo agosto, in edicola ci sarà anche un atteso speciale di 100 pagine, realizzato grazie ad anticipazioni super esclusive dalle puntate turche, curiosità sull’amata serie con Demet Ozdemir ed altri quattro poster da staccare ed appendere.