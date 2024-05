‘Sapiens – Un Solo Pianeta’ sta per tornare con una nuova imperdibile stagione dedicata al mondo della natura e a quella della scienza. La trasmissione, condotta da Mario Tozzi, ci terrà compagnia in prima serata. Vediamo insieme quando andrà in onda e di cosa parlerà la prima puntata.

Torna ‘Sapiens – Un Solo Pianeta’, tra scienza e ambiente: quando in onda

Mario Tozzi torna al timone di Sapiens per la settima stagione che affronterà alcune tematiche importanti portando i telespettatori a interrogarsi sul futuro dell’umanità. Il conduttore, geologo e primo ricercatore del CNR, porrà le domande sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire.

L’appuntamento per la prima puntata della nuova stagione di ‘Sapiens – Un solo pianeta’ è prevista per sabato 11 maggio 2024 in prima serata, alle 21.45 su Rai3. Come spiegato da Mario Tozzi nel promo del programma:

“La rivoluzione sociale e culturale portata dai Sapient ha modificato il mondo dei viventi. Ci ha portato a colonizzare territori che non ci appartenevano o che erano pericolosi per noi stessi a causa dei rischi naturali. Da lì abbiamo creato molta bellezza e ricchezza ma anche molto degrado e distruzione nel mondo naturale. Riusciremo a mantenere un equilibrio?“.

Tra scienza e ambiente: al via la nuova stagione di "#Sapiens – Un solo pianeta", con @OfficialTozzi.

Anticipazioni prima puntata

Il programma è una produzione di Rai Cultura e nella prima puntata verrà trattato un tema molto importante: quello del riscaldamento globale. Quali sono le conseguenze dell’innalzamento dei mari? Fino a quando potrà crescere? Come ci stiamo preparando? Quali scenari ci attendono? Tra gli effetti nel corso dei secoli potrebbe esserci quello della sparizione di alcune città italiane. Un focus sarà infatti dedicato a Venezia che protegge le sue bellezze con il Mose. Mario Tozzi ci darà risposte con professionalità e rigore scientifico.