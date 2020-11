Brutte notizie per i fan di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap turca non va in onda oggi, sabato 14 novembre 2020. Niente consueto appuntamento con Can Yaman ovvero con Can e Sanem. Il motivo? Semplicissimo. Un cambio di palinsesto all’interno di Canale 5. Ecco tutte le spiegazioni.

Daydreamer – Le ali del sogno: Can vs Maria De Filippi

Da qualche settimana il primo pomeriggio di Canale 5, sia il sabato che la domenica, era dedicato alla soap opera turca, ma, da oggi, sabato 14 novembre 2020, le cose cambieranno. Daydreamer – Le ali del sogno, infatti, per i prossimi sabato pomeriggio, perderà la possibilità di ‘incontrare’ il proprio pubblico. Come mai?

Immaginando una battaglia a distanza per aggiudicarsi lo spazio all’interno del palinsesto Mediaset possiamo dire che Can Yaman ha avuto la peggio contro Maria De Filippi. Viaggiando con la mente e volendo vedere il tutto in maniera più romantica potremmo invece dire che il bellissimo attore ha gentilmente ceduto il posto a una delle regine di Mediaset. In realtà le cose sono un po’ diverse. Nessuna battaglia, nessun atto di gentilezza. Come era previsto da tempo, ma soprattutto come ormai accade da anni, in questo mese ha sempre preso il via il pomeridiano di Amici, il talent di Canale 5.

Si sapeva da sempre dunque che ad un certo punto la soap opera turca avrebbe dovuto lasciar spazio al programma di Maria De Filippi. E’ successa la stessa cosa quando, dopo i mesi estivi, Maria De Filippi si è ripresa i suoi spazi per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Da oggi, 14 novembre, dalle 14:00 alle 16:00, e per i prossimi sabato pomeriggio, pertanto Daydreamer – Le ali del sogno non andrà in onda. Al suo posto ci sarà sempre il pomeridiano di Amici 20. Oltretutto, proprio oggi, mentre magari ancora qualcuno cercherà disperatamente l’affascinante volto di Can Yaman, il talent dell’ammiraglia Mediaset inizierà con il botto. Per l’occasione la conduttrice ha richiamato in studio molti ex concorrenti come: Irama, Alessandra Amoroso, Gaia e tantissimi altri. (Qui trovate le anticipazioni della prima puntata di Amici 20)

Dove eravamo rimasti e quando vedremo la soap opera in onda?

L’ultima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno è andata in onda domenica scorsa, 8 novembre 2020. Can e Sanem si sono ritrovati ad affrontare diversi problemi nell’agenzia per cui lavorano e di cui Can è proprietario. Fabbrì, infatti, ha lanciato il suo nuovo profumo copiando tutta la creatività per il lancio da loro e anticipandoli sul tempo. Il cliente di Can si è visibilmente arrabbiato anche perché, come lui, ha ricevuto un invito dal rivale. Uno smacco enorme. A tutti sono visibilmente saltati i nervi.

Sanem ha vissuto momenti drammatici. Quando Can ha ricevuto il biglietto dagli avversari con l’invito e il campione del profumo, infatti, la giovane è stata lì, lì sul punto di raccontare tutto. La paura che, annusando il profumo, Can potesse capire tutte le sue bugie, hanno portato la ragazza a voler svuotare il sacco con l’amato. Peccato, però, che, alla fine, le circostante non le abbiano permesso di togliersi questo peso dal cuore.

Quando rivedremo la soap opera in onda? L’appuntamento con Daydreamer è fissato per domenica 15 novembre 2020 a partire dalle 16:10. Come al solito le vicende di Can e Sanem andranno in onda prima della nuova puntata di Domenica Live.

Dalle 16:10 circa, subito dopo le altre soap, fino alle 17:20 andrò dunque in onda un episodio e mezzo della soap per la gioia di tutti i fan.