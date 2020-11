Riki, Elodie, Gaia, Irama, Alessandra Amoroso, ma anche Annalisa, Emma Marrone, Giordana, Alessio Gaudino, Giulia Pauselli, Andreas, Diana Del Bufalo e molti altri. Amici 20 è iniziato con il botto. Secondo le anticipazioni della prima puntata in onda nel primo pomeriggio di sabato 14 novembre 2020 Maria De Filippi ha chiamato a raccolta molti ex concorrenti. Tanti di loro hanno vinto il talent di Canale 5 e hanno avuto una bellissima carriera, altri, pur non vincendo, si sono fatti strada nel mondo del cinema, della tv e del teatro.

Amici 20 inizio con il botto: arrivano gli ex concorrenti

Sabato 14 novembre 2020 dalle 14, su Canale 5, prenderà il via Amici 20, il talent condotto da Maria De Filippi. Ci sono importanti novità, come vi abbiamo già raccontato, fra i professori di canto e ballo. Hanno fatto il loro ingresso, infatti: Arisa e Lorella Cuccarini. Ci sono, però, anche succulente anticipazioni in merito all’inizio del nuovo anno scolastico. Quali? Ebbene la puntata è stata registrata venerdì 13 novembre in tarda serata e sui social sono emerse numerose novità.

Secondo quanto annunciato dalla pagina Amici News, infatti, la conduttrice ha chiamato a raccolta molti volti noti del talent. A sedersi fra i banchi, ovvero a ritornare sul luogo del delitto, sono dunque stati diversi cantanti e diversi ballerini. Fra i primi ricordiamo: Alessandra Amoroso, Gaia Gozzi, Riki ovvero Riccardo Marcuzzo, Annalisa ed in collegamento, perché impegnata con X Factor a Milano, Emma Marrone. Oltre a loro? Presenti anche: Giordana Angi, Irama e Diana Del Bufalo.

Fra i ballerini? Molti di quelli seduti nei banchi sono o sono stati componenti del corpo di ballo di professionisti nel corso degli anni. Fra di loro comunque vi erano: Alessio Gaudino, Andreas, Gabriele, Umberto, Elena D’Amario e Giulia Pauselli.

Irama e Diana Del Bufalo sono stati quelli, fra tutti, a lasciarsi sfuggire qualcosa di più sui social. Già prima della registrazione, vedendo le loro Stories su Instagram, i più attenti avevano ipotizzato che sarebbero potuti essere in studio da Maria De Filippi. Diana Del Bufalo, in macchina, dotata di mascherina, ad esempio, aveva specificato di essere pronta a tornare sul luogo dove tutto era iniziato.

Cosa succederà in studio? Ci sono altre news in merito? Certo che sì. Molti cantanti si sono esibiti sul palco, prima di lasciare il banco ad uno dei nuovi concorrenti.

Anticipazioni Amici 2020: canzoni e polemiche in fumo

Giusto per lasciare i telespettatori a bocca aperta, e far piangere tutti i fan, iniziamo subito con il dire che Alessandra Amoroso ha cantato una delle sue canzoni più amate ovvero Immobile.

Riki si è esibito sulle note di Perdo le Parole. Si spengono così le polemiche degli anni passati. Si vociferava sui social che ci fosse maretta fra Riki e Maria De Filippi. L’ospitata di questo sabato getta sicuramente acqua sul fuoco.

Irama ha cantato, invece, Un giorno in più mentre Giordana ha cantato Casa e Gaia, per finire, Coco Chanel. La vincitrice della scorsa edizione è oltretutto entrata in studio con la Coppa in mano. Elodie e Annalisa hanno cantato canzoni nuove.

Amici 20: la nuova classe

Cosa accadrò ancora? Oltre agli ex in puntata verrà dato spazio ai nuovi concorrenti che vivranno tutti insieme. negli studios e dovranno cucinarsi fra di loro ed aiutarsi nell’affrontare questa nuova avventura. A causa delle regole per il Covid-19 sono state apportate alcune modifiche allo show. Niente sfide, niente concorrenti in ingresso.

I ragazzi di Amici 20 potranno essere solo sostituiti, ma vivranno un anno più tranquillo rispetto i loro predecessori senza dover finire in sfide ogni settimana rischiando il posto.

Ad entrare sono stati 16 nuovi talenti. Sono loro che cercheranno di ripercorrere i passi degli ex alunni ora diventati famosi e ritornati in studio per essere celebrati e per ricordare dove tutto ha avuto inizio.

Ultima news? A quanto pare non ci saranno squadre. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Sembra proprio che Maria De Filippi si prepari a stupire il suo pubblico.