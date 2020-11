Finalmente ci siamo!! Il talent show più longevo del nostro Paese sta per approdare nuovamente sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset. Ci riferiamo naturalmente alla scuola di ballo e di canto più famosa d’Italia: Amici di Maria de Filippi.

Amici 20: quando va in onda? Ecco la data di partenza

La Queen della nostra tv, Maria De Filippi, inaugura domani sabato 14 novembre alle ore 14,10 su canale 5 il 20esimo anno accademico di “Amici”. Domani 14 novembre alle ore 14 su canale 5, vedremo la formazione della classe e chi fra i tanti ragazzi e ragazze, che hanno superato le selezioni dei casting, potranno ambire al sospirato banco, tra danza e canto.

Quanti e quali saranno gli allievi che grazie al loro talento e alle loro capacità riusciranno ad assicurarsi un banco nella nuova classe del talent show? Lo scopriremo domani. Gli allievi che entreranno a far parte della scuola di “Amici” vivranno 24 h su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid19 per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono gia’ sottoposti a quarantena).

Amici 20 cast: new entry tra i professori di Canto e Ballo

L’unica scuola tv del talento quest’anno avrà grandi novità: due nuovi professori nei banchi di Canto e Ballo. Il cast si arricchisce infatti di due pregiate professioniste, esperte nel settore della danza e del canto. Due straordinarie artiste che corrispondono al nome di Lorella Cuccarini, come insegnante di danza (anche se la Cuccarini è anche una brava cantante). Mentre ad arricchire il banco dei prof di musica arriverà Arisa, già giudice di un altro talent, X Factor ma soprattutto intensa interprete del nostro panorama musicale, vincitrice di due Festival di Sanremo (nel 2009 da esordiente e nel 2014 nella categoria Big).

Lorella Cuccarini torna sulla rete ammiraglia Mediaset e al suo primo grande amore la danza, dopo varie esperienze in fiction tv e conduzioni di contenitori televisivi come La Vita In diretta.

Ma se Lorella Cuccarini è un’assoluta novità di quest’anno al suo fianco troveremo gli stessi insegnanti dell’anno precedente, tranne Timor Steffens. Come di consueto ritroveremo la brillante Alessandra Celentano che ingaggerà sicuramente delle battaglie feroci con Maria de Filippi, e Veronica Peparini.

Novità Arisa tra i professori

Assoluta novità di quest’anno, nel banco dei professori di canto, Arisa, una delle voci piu’ belle del panorama musicale italiano che sarà affiancata da Rudy Zerbi – veterano del programma presente in moltissime edizioni- e Anna Pettinelli approdata nel banco di Amici dopo l’esperienza di Tempatation Island.

Amici 20 daytime: da lunedi’ 16 novembre su Italia 1 alle ore 19.00

Da lunedì 16 novembre per chi vuole seguire il percorso dentro la scuola dei nuovi talenti di Amici lo potrà fare tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Italia 1 alle 19.00.

Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale5 condotti da Maria De Filippi, “Amici” raddoppia: da lunedì 16 novembre al via su Italia1 il racconto della scuola in una striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Raffaella Mennoia, Giovanni Filippetto e Michele Perna. Produttore esecutivo Paola di Gesu. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Andrea Vicario. Il programma e’ in onda attenendosi alle regole da contenimento Covid-19.