Pare ormai un destino che la Queen della nostra Tv, Maria De Filippi, vada in soccorso delle conduttrici Rai. Dopo Mara Venier, che prese come giudice popolare a Tu Si Que Vales, dopo l’addio alla Rai ora è il turno di Lorella Cuccarini. E’ ormai ufficiale che nel talent di Amici, arriverà una nuova insegnante di danza. Maria De Filippi arruola Lorella Cuccarini come nuovo membro dello staff del programma.

Lorella Cuccarini nuova insegnante di Danza di Amici di Maria De Filippi

Come vi abbiamo detto in un precedente articolo la data di inizio del talent più longevo della tv è fissata a sabato 14 novembre per l’appuntamento dello Speciale del sabato pomeriggio. Si pensa anche che la trasmissione per organizzarsi al meglio, date le nuove norme anticovid possa partire invece il 21 novembre.

L’ex conduttrice de La Vita in Diretta, lasciata fuori per dare spazio alla conduzione in solitaria di Alberto Matano, approda nella scuola televisiva più famosa d’Italia, tornando nelle reti Mediaset dopo più di dieci anni di assenza. Salvo la partecipazione alla fiction di Gianni Morandi, l’Isola di Pietro 2, in cui la Cuccarini interpretò Isabella, la madre di Matteo un ragazzo problematico.

Lorella Cuccarini ad Amici di Maria De Filippi: il nuovo ruolo dopo l’addio a La Vita in Diretta

Lorella Cuccarini quindi sarà la nuova insegnante di Danza di Amici dove per altro non è nuova, avendone rivestito il ruolo di giudice speciale nel 2015. Ma la Cuccarini ha una lunga carriera alle spalle, dove ha spaziato, dal ballo alla recitazione e al canto. Quindi rimane da capire se la Cuccarini, rivestirà il doppio ruolo di insegnante di ballo e di canto. Lorella Cuccarini non è nuova alla partecipazione ai talent, infatti:

Nel 2009 ha partecipato a Vuoi Ballare con Me? su Sky,

Nel 2011 è stata giudice di Star Academy,

Nel 2014 ha fatto parte de La Pista di Flavio Insinna.

Sarà una bella occasione per Lorella, la più amata degli Italiani, secondo lo spot di qualche anno fa… dopo la travagliata conduzione de La Vita in Diretta e il conseguente addio alla Rai.

Chissà cosa avrà da dire la sua nemica amatissima, Heather Parisi, che non perde occasione per insultarla e dileggiarla sui social. Ma di fatto le chiacchiere stanno a zero: la Cuccarini è una bravissima professionista e la sua carriera parla più di mille post Instagram o Twitter e sinceramente metterla all’angolo solo per le sue posizioni politiche sarebbe stato oltremodo ridicolo e ingiusto.