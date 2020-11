Cosa accadrà nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno? L’amatissima soap opera turca tornerà a tener compagnia ai telespettatori solo domenica 15 novembre 2020. Dopo il doppio appuntamento nel fine settimana degli ultimi mesi, con l’inizio di Amici di Maria De Filippi, si ritroverà relegata solo alla domenica pomeriggio. Il talent di Canale 5, infatti, prenderà il posto di Can Yaman al sabato, mentre la domenica rimarrà il consueto appuntamento dalle 16:20 alle 17:10 circa. Daydreamer continuerà ad andare in onda, cioè, prima di Domenica Live.

Dove eravamo rimasti con la trama della soap Daydreamer – Le ali del sogno?

Dove eravamo rimasti? Facciamo un attimo il punto della situazione. Nelle ultime settimane abbiamo visto, infatti, Sanem e Can raffreddarsi molto. Il motivo? Sanem non ha subito accettato la proposta di Can sapendo di avergli mentito. La ragazza, tormentata dalle bugie raccontate, ha accettato di non dire nulla dopo aver parlato con Emre e sua sorella, ma ha faticato parecchio a mantenere la bocca chiusa, anche perché gli eventi l’hanno messa a dura prova.

Leyla si è fidanzata con Osman dopo aver visto Emre con la sua rivale e dopo che quest’ultima perfida donna le ha fatto credere che fossero tornati insieme. Emre è corso a casa di Leyla durante il fidanzamento ufficiale, ma poi si è pentito del gesto fatto.

Fabbrì ha lanciato il suo profumo rubando la campagna pubblicitaria all’agenzia di Can grazie alla sua spia. L’uomo ha invitato Can e il rivale Mackinnon al lancio promozionale inviando loro un biglietto ed un campione di profumo. Quando Can ha voluto sentire la fragranza, Sanem ha tentato in tutti i modi di parlargli temendo che scoprisse che il profumo era il suo, ma annusando la boccetta ha scoperto che così non era.

Anticipazioni Daydreamer: cosa accadrà domenica 15 novembre?

Cosa accadrà nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno? Quali sono le anticipazioni? Nella puntata in onda dalle 16:20 in poi, sempre su Canale 5, il 15 novembre, vedremo Sanem organizzare una riunione in gran segreto. La giovane racconterà l’ennesima bugia a Can? Ebbene anche questa volta Sanem cercherà di agire per il bene di tutti.

Dopo aver ottenuto l’ok di Mackinnon, infatti, Sanem tenterà di riunire tutta la squadra creativa dell’agenzia per la quale lavora. L’appuntamento segreto sarà a casa sua. Qui il team dovrà lavorare per arrivare a creare una nuova campagna pubblicitaria in sole ventiquattro ore. .

Un giorno e una notte basteranno? Forse sì o forse no. Tutti dovranno però impegnarsi al massimo per confezionare qualcosa di ottimo da presentare, il giorno dopo, a Can e poi al cliente.