Davide Donadei, ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip, appena uscito dal reality di Canale 5 non ha perso tempo a chiarire alcune questioni che hanno in un certo senso messo a rischio il suo percorso all’interno del programma. Un suo post pubblicato su Instagram ha fatto il giro del web ed è apparso sui maggiori siti. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Davide Donadei e con lui abbiamo parlato del Grande Fratello Vip, della polemica che riguarda il post della sua ex Chiara Rabbi e degli altri coinquilini della casa di Cinecittà. Con Davide abbiamo parlato anche del suo passato, delle difficoltà vissute a causa del cognome che porta, del lavoro da cameriere iniziato a 16 anni e che lo ha portato a diventare il titolare del ristorante dove lavorava a Gallipoli, dei suoi sogni e dei tanti progetti.

Davide Donadei, l’intervista all’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Perchè hai accettato di partecipare al Grande Fratello Vip e cosa ti aspettavi da questa esperienza?

“Più che accettare questa esperienza io l’ho rincorsa nel vero senso del termine. Già un anno e mezzo fa si era presentata questa opportunità che però non era andata in porto. Ho passato questo anno e mezzo a rincorrere questo mio desiderio”.

Per quale edizione ti eri proposto in precedenza?

“Per l’edizione 2021/2022. Cosa mi aspettassi da questa esperienza? Posso dire che sono entrato al GFVIP non aspettandomi grandi cose. Dall’esterno è tutta un’altra cosa. Volevo capire, e ci sono riuscito, quale potesse essere la mia strada. Ho capito che le cose più semplici che lì dentro ci vengono a mancare, come la privacy, la famiglia, sono le cose più essenziali”.

La difficoltà più grande che hai riscontrato all’interno della casa?

“Il bagno. Ti assicuro che è stata la cosa più difficile ad abituarsi. Poi la convivenza, gli spazi comuni. Ognuno aveva le sue necessità e non tutti rispettavano quello che secondo me era giusto. Io tengo molto all’ordine, alla pulizia, al rispetto del prossimo. Lì dentro è venuto a mancare, e questo mi faceva indispettire”.

Se dovessero proporti L’Isola dei Famosi, ci andresti?

“Ci andrei volentieri. Chi ha fatto entrambi i reality mi ha raccontato che a livello mentale è tutta un’altra esperienza. Anche per la questione del bagno il discorso è diverso sull’Isola. È un reality che farei anche meglio del GFVIP”.

Una volta uscito dalla casa, sui social hai lanciato una frecciata che è stata riportata da molti siti e giornali. Hai scritto: “A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi, sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai”. A chi era riferita? In molti hanno pensato a Chiara Rabbi, la tua ex fidanzata. È così?

“Sarei stupido a nascondere questa cosa. Avrei voluto che la questione si risolvesse non sui social. Quel tweet mostrato in puntata mi ha infastidito molto, è un post fatto palesemente con lo scopo di voler ritornare sulla scena, altrimenti non ha senso farlo dopo un anno. Nonostante lei sapesse quanto io tenessi a fare questa esperienza, è stato un colpo oltre che poco corretto, anche un colpo basso, perchè a me ha messo il bastone tra le ruote. Noi ci siamo voluti bene e non poco. Invece di difendere il nostro rapporto e quello delle nostre famiglie si è pensato a mettere al primo posto il discorso televisivo. Sono state dette e scritte cose non vere”.

Tu hai dichiarato “Io ho lasciato Chiara amandola, volevo costruire una famiglia, parlavamo di bambini”: parole importanti.

“La nostra è stata una storia importante, abbiamo preso casa insieme, una macchina, un cane, parlavamo di bambini. Abbiamo convissuto fin da subito, appena siamo usciti dal programma Uomini e Donne. Lei mi è stata tanto vicina. Io difenderò sempre quello che è stato il nostro rapporto. Questo prima di quello che è successo”.

Senti il bisogno di chiarire con lei questa cosa?

“Ad oggi farebbe bene soprattutto a lei. Ho pensato non di chiarire, ma di farle capire che tutto quello che è stato scritto e detto sono delle falsità. Io ne ho le prove, non ho problemi a dimostrarlo. Mi chiedo perchè non ha fatto questo post mesi fa? Perchè ora che era il mio momento di maggiore esposizione? Perchè farlo quando sono al GFVIP?”

Tornando al Grande Fratello Vip: chi è il più stratega della casa e chi invece quello che secondo te potrebbe vincere?

“A giocarsi la vittoria credo possano essere Oriana, Nikita e Antonella. La più stratega è Oriana, le riconosco questa cosa. Lei è la più preparata. Anche Edoardo Tavassi è uno che pensa alle cose che dice e che fa”.

C’è una ragazza nella casa che poteva fare al caso tuo?

“Nessuna. Ti dico la verità, non sono entrato con quella mentalità. Avevo la testa altrove. Ad oggi finalmente non è più così”.

Ci stai dicendo che c’è un’altra persona nella tua testa?

“No, sono single. Al momento non sono interessato a nessuna. Faccio fatica a fidarmi delle persone. Io non riuscirò ad odiare una persona che ho amato tanto. Non riesco a ricominciare subito da capo in questo momento”.

Parlando di sentimenti: come vedi la relazione Antonella-Edoardo?

“Lui era fuori di sé. Spero che continuino anche fuori, litigheranno sicuramente molto meno che in casa. Sarà sicuramente tutto in discesa”.

Trovi giusto il provvedimento nei confronti di Edoardo Donnamaria?

“Lui non era finto, era proprio così: sveglio, dritto. Era il numero uno. Negli ultimi giorni era uscito di testa. È stancante stare sei mesi lì dentro”.

Con chi saresti voluto arrivare al televoto finale?

“Con Andrea, abbiamo condiviso molte cose insieme. Mi sarebbe piaciuto molto spegnere le luci della casa con lui”.

Chi ti ha deluso e chi invece si è rivelato una bella scoperta?

“Dall’esterno Daniele mi stava sulle scatole, poi invece l’ho rivalutato. Ci siamo parlati molto. Nessuno mi ha deluso in particolare. Mi è dispiaciuto solo il fatto che quella di Alberto sia stata l’unica nomination che ho ricevuto quando sono uscito. Io non avrei mai nominato Alberto, siamo stati molto vicini. Credo sia stata una strategia del gioco la sua, andare in nomination con me evidentemente era più facile”.

C’è un momento in cui volevi lasciare?

“A metà febbraio. Dopo una puntata pesantissima. Quando la Murgia, Tavassi, Donnamaria e Micol furono chiamati separatamente. Lì ho detto: ‘se questo è quello che serve io non posso dare nulla a questo programma’. Quando fui eliminato non ero ne scontento ne contento di andare via. Vivevamo uno stato d’ansia in casa dopo quella puntata. Il gioco è stato sicuramente penalizzato da alcuni comportamenti esagerati”.

In casa non è stata comunicata la morte di Maurizio Costanzo nonostante molti di voi siete legati ai programmi di Maria De Filippi. Cosa hai pensato una volta uscito e venuto a conoscenza della notizia?

“La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto”.

Pensi che le storie di alcuni hanno tolto spazio ad altri?

“Qualcuno che ha capito come funziona, il giorno prima della puntata si inventa qualcosa e si prende molto spazio durante la puntata. Sono tre mesi che si parla delle storie d’amore delle coppie che sono in casa, una su tutte quella tra Edoardo e Antonella”.

Cosa pensi della squalifica di Daniele Del Moro e delle sue dichiarazioni contro il Grande Fratello Vip?

“Per il provvedimento nei confronti di Daniele, beh ti dico che nell’ultimo mese eravamo stati ripresi più volte per atteggiamenti che non potevano più passare. Questo atteggiamento è stato valutato in questo modo qui e hanno ritenuto più giusto squalificare Daniele per il comportamento che ha avuto nei confronti di Oriana. Daniele è una persona intelligente, ti posso dire che dopo sei mesi e mezzo era anche arrivato un po’ ad essere ‘bollito’. Non si è regolato nell’atteggiamento, ma non credo che lui volesse assolutamente fare del male a Oriana. Per le dichiarazioni contro il Grande Fratello, beh dobbiamo stare a vedere cosa avrà da dire e poi magari posso giudicare”.

Tu hai vissuto fin da piccolo con tua madre e tuo fratello. Hai raccontato che il cognome che porti ha avuto un peso negli anni, e che hai dovuto dimostrare che i figli non devono pagare le colpe dei propri padri. Cosa ti ha pesato di più in quella situazione?

“Sicuramente la non fiducia delle persone del mio paese nei miei confronti solo per il fatto di avere il cognome di papà. Questo mi pesava molto. Ai miei compleanni venivano solo due persone. Io, mia mamma e mio fratello vivevamo già da un’altra parte. Sono stati anni pesanti per il basso Salento. C’era un po’ di terrore. Oggi anche grazie ai programmi, al mio ristorante e alla persona che sono grazie a mia mamma sono riuscito a ripulire la mia immagine, che in fondo non si era sporcata per colpa mia. Io sono una persona onesta e in maniera anche forse presuntuosa ti dico che sono il ragazzo che molte mamme vorrebbero per le loro figlie”.

Hai lavorato sin dall’etа di 16 anni come cameriere in un ristorante che poi ha rilevato. Quanto ti inorgoglisce questa cosa? E ti piacerebbe fare MasterChef?

“Io non ti nascondo che ho scoperto da poco le mie abilità culinarie. La mia vita è sicuramente la ristorazione. Il mio sogno è aprire un locale a Milano o Roma. Lo scorso anno ci stavamo riuscendo, poi per via della fine del rapporto con Chiara è sfumato tutto. Mi piacerebbe partecipare a MasterChef, sarei più preparato ad affrontare quel tipo di programma che forse il GFVIP. Il proprietario del ristorante ha creduto subito in me. Quando il locale stava andando in una direzione non positiva, gli feci una proposta un po’ da spavaldello. Il giorno dopo mi diede le chiavi”.

Tu arrivi da Uomini e Donne: dove vuoi arrivare, qual è il tuo sogno?

“Prima de GFVIP ti avrei detto il GFVIP. Ora voglio vivere la mia vita in maniera tranquilla. So che potrei dare tanto in altri programmi anche con l’Isola o MasterChef. Mi rendo conto che si tratta di un tipo di televisione diversa da Uomini e Donne. Al momento non ho ambizioni televisive particolari, prendo tutto quello che arriva”.

Cosa ti piace del successo e cosa invece ti spaventa?

“È una cosa che riesco a gestire molto bene. Il fatto che la gente mi riconosca mi piace molto, vengono al ristorante non solo perchè si mangia bene, ma anche per incontrarmi. Quello che mi spaventa è sicuramente esporre la mia famiglia, mia mamma soprattutto”.

Progetti?

“Spero di continuare nel mondo dell’imprenditoria e della ristorazione. Aprire un locale a Milano o Roma. Poi prendere tutto quello che arriva dalla tv. Vorrei intraprendere anche la carriera da DJ”.