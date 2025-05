Grande emozione durante questa 70esima edizione dei David di Donatello 2025. Scopriamo insieme chi è stato il miglior film, i migliori attori e attrici protagonisti e non protagonisti e tutti gli altri premi.

David di Donatello 2025: il miglior film e tutti i premiati

Mercoledì 7 maggio è andato in onda, in prima serata su Rai1, la 70esima edizione dei David di Donatello 2025. A condurre la serata sono stati Mika, che ha aperto lo spettacolo cantando, ed Elena Sofia Ricci.

Il primo premio consegnato da Lunetta Savino è stato quello al miglior attore non protagonista. A vincere è stato Francesco Di Leva per il film Familia che ha dedicato la vittoria all’amicizia e alla figlia Morena, che aveva sognato che il padre avrebbe conquistato la statuetta. Il premio alla miglior attrice non protagonista è stato consegnato da Giuseppe Fiorello a Valeria Bruni Tedeschi per l’Arte della gioia. L’attrice ha spiegato come è stato interpretare un personaggio più vecchio di lei, una scelta che l’ha premiata.

Il Premio come miglior sceneggiatura originale è andata a Maura Delpero per Vermiglio mentre la miglior sceneggiatura non originale è andata a Valeria Golino, Francesca Marciano, Luca Infascelli, Valia Santella, Stefano Sardo per l’Arte della Gioia. Il David per il miglior esordio alla regia è stato consegnato da Mario Martone a Margherita Vicario per ‘Gloria!‘ che ha fatto un appello ai politici: “Investire più nel cinema e meno nelle armi“.

La miglior scenografia è andata a Tonino Zera, Mariagrazia Schirripa, Carlotta Desmann per Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. I miglior costumi sono andati a Massimo Cantini Parrini per Gli ultimi Giorni di Maria Antonietta.

Il David dello spettatore, dati gli oltre 2 milioni di spettatori, è andato a Diamanti. A consegnare il premio è stata Mara Venier.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della serata ci sono stati Monica Bellucci che ha rivendicato il suo passaporto italiano che ha consegnato il Premio Cinecittà David a Giuseppe Tornatore. Grande attesa poi per Timothée Chalamet che in ‘Chiamami col tuo nome’ ha parlato in italiano e imparato a suonare la chitarra. L’attore ha ricevuto il David Speciale e ha spiegato del suo rapporto con l’Italia.

Mika ha cantato ‘Futura‘, in duetto con Claudio Santamaria, in un omaggio toccante ad Eleonora Giorgi. Premiato anche Pupi Avati, ospite canoro Riccardo Cocciante con ‘Era già tutto previsto‘ che ha dimenticato le parole e ha chiesto di ricantarla.