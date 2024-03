Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 10 marzo alle 17.20 su Rai1.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Gli ospiti di questa settimana saranno: Massimo Ceccherini, attore, regista, comico e sceneggiatore, che ha collaborato anche alla sceneggiatura di “Io Capitano”, il film di Matteo Garrone candidato come Miglior Film Internazionale all’Oscar, che verrà assegnato nella notte del 10 marzo durante la 96ª edizione dei premi Oscar; Marisa Laurito, attrice e cantante amatissima dal pubblico, è Direttore Artistico del “Trianon Viviani – Teatro della canzone napoletana”, teatro del capoluogo campano, dove si sta svolgendo la rassegna “Il Mondo fa tappa a Napoli”, ed è anche protagonista con Enzo Gragnaniello dello spettacolo “VASAME”.

In studio anche: Francesca Chillemi, attrice al cinema e in tv, tra i volti più amati della serialità italiana, debutta anche a teatro nel thriller psicologico “Il giocattolaio”; in vista del 15 marzo, Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, Federica Scagnetti, nota influencer che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, superati dopo un importante percorso medico e di psicoterapia e, che proprio sui social, cerca di sensibilizzare sull’argomento. Interverrà anche il Dr. Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra psicoanalista, esperto di disturbi alimentari.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.