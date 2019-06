Ospitata auto-ironica, quella di “Giuseppe” Cristiano Malgioglio stasera a La sai l’ultima? – Digital edition. Nella seconda puntata del 28 giugno 2019, infatti, l’ex opinionista del Gf 16 commenta la gif della banana che lo vede protagonista sul web, non senza riservare ai telespettatori di Canale 5 gag comiche e battute recitate insieme ad Ezio Greggio. Il risultato? In studio ridono tutti, soprattutto quando il paroliere e barzellettiere per una sera pronuncia la frase: “Mi si rompe e poi sale da sola”. Qui il video Mediaset col simpatico momento andato in onda.