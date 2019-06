Venerdì 28 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, Ezio Greggio ha condotto la seconda puntata de La sai l’ultima?, da rivedere in streaming on demand in questo nuovo video Mediaset. Ma cos’è successo, nel prime time di ieri sera, nel nuovo appuntamento con la “digital edition” dello storico programma? Dal vincitore William Collura, agli ospiti Gigi Proietti e Cristiano Malgioglio, non sono mancate neppure le risate per le nuove battute dei concorrenti e della coach Valentina Persia.