#CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di Piero Chiambretti torna in prima serata su Retequattro con la quarta imperdibile puntata. Come sempre al centro l’universo femminile con la partecipazioni di illustri ospiti e rappresentanti del mondo rosa. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata in onda questa sera, mercoledì 18 dicembre 2019.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti: Wanda Nara

Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda il quarto appuntamento di #CR4 – La Repubblica delle donne, il talk show di successo presentato da Piero Chiambretti su Rete 4.

Ospite della serata Wanda Nara, la conduttrice televisiva ed influencer conosciuta principalmente per essere la compagna e procuratrice di Mauro Icardi. Wanda si racconterà in una lunga intervista tra vita professionale e privata a pochi giorni dal suo 33esimo compleanno. Non mancherà poi qualche riferimento al marito, il campione dell’Inter, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain.

Non solo, Wanda Nara con il lasciapassare di Alfonso Signorini, presenza fissa dello show di Chiambretti, rivelerà in esclusiva assoluta alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip 2020 di cui sarà lei opinionista e il giornalista conduttore dopo l’addio di Ilary Blasi.

Tra gli ospiti della serata anche Michela Vittoria Brambilla che tornerà a parlare di salvaguardia degli animali e dell’ambiente. Durante la puntata, inoltre, si discuterà anche sul mondo vegano contro il mondo carnivoro che due rappresentanti d’eccezione: Red Ronnie e lo chef Gianfranco Vissani. Infine ospite in studio anche Vittorio Feltri impegnato anche questa settimana a condividere il suo punto di vista su temi di attualità e sull’amore.

CR4 La Repubblica delle Donne, il cast dell’edizione 2019

Piero Chiambretti sarà ancora una volta accompagnato da tutto lo splendido cast di #CR4 La Repubblica delle Donne 2019 così composto: Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez, Drusilla Foer e le Ministre Valeria Marini, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Lory Del Santo, Francesca Barra e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.

Per il momento musicale protagoniste indiscusse il trio soprano Appassionante, mentre Katia Follesa e Rosalia Porcaro si occuperanno di far divertire il pubblico in studio e da casa. A completare il cast le ballerine Lidia Carew eKlaudia Pepa, “Trilli” della sigla, il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.