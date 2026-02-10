Nuovi appuntamenti con la Coppa Italia 2025-2026 in chiaro sulle reti Mediaset. Su Italia 1, infatti, arrivano le ultime due partite di quarti di finale della principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A.

Coppa Italia 2025-2026 sulle reti Mediaset: date

Il grande calcio italiano torna in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset anche per le prossime due stagioni. E’ notizia di questi giorni che il principale gruppo televisivo commerciale italiano si è assicurato fino al 2027 i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno così trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Due gli appuntamenti in programma rispettivamente martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026 con gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia 2026 che vedono scendere in campo Napoli-Como e Bologna-Lazio. Le due partite saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Non solo, da non perdere gli appuntamenti con gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia affidati alla conduzione di Monica Bertini trasmesse su Italia e in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia 2025-2026, partite e tabellone dei quarti di finale in tv

A seguire il tabellone con le partite dei quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026 sulle reti Mediaset:

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO:

Napoli-Como, in diretta alle ore 21.00 in chiaro su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO:

Bologna-Lazio, in diretta alle ore 21.00 in chiaro su Italia 1 con la telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti