Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo e dello sport: è morto a soli 41 anni Paul Baccaglini, italo-americano conosciuto come volto televisivo per la trasmissione “Le Iene” e come ex presidente del Palermo Calcio nel 2017.

La scoperta del corpo senza vita di Paul Baccaglini, ex inviato de’ Le Iene: come è morto?

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo senza vita di Baccaglini sarebbe stato trovato martedì mattina dalla compagna, nella sua casa di Segrate. Le prime ipotesi parlano di un gesto volontario, ma sulle circostanze della morte sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. La notizia ha destato profonda commozione nel mondo della televisione e dello sport, dove Paul era una figura molto conosciuta.

Il ricordo delle Iene

Il programma televisivo Le Iene, di cui Baccaglini è stato inviato, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per ricordarlo:

«Ciao Paul, martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la famiglia».

La carriera di Paul Baccaglini

Nato a Pittsburgh nel 1984 da padre americano e madre italiana, Paul Baccaglini ha vissuto gran parte della sua vita in Italia.

Dopo i primi passi nel mondo dello sport, si era avvicinato al settore della comunicazione:

iniziando in radio , con esperienze a Radio Padova e per tre anni a RTL 102.5

approdando in televisione come inviato de Le Iene

Successivamente si era dedicato anche al settore finanziario, diventando trader.

L’esperienza al Palermo Calcio

Il 6 marzo 2017 Paul Baccaglini è diventato presidente del Palermo Calcio, incarico che ha mantenuto per circa cinque mesi fino alle dimissioni presentate il 4 luglio dello stesso anno. Nonostante la breve esperienza, il suo nome è rimasto legato alla storia del club rosanero e al suo impegno nel tentativo di rilancio della società.

Una vita tra sport, televisione e finanza

La carriera di Paul Baccaglini è stata segnata da esperienze diverse e di grande visibilità: dal mondo della comunicazione al calcio, passando per la finanza. La sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto e seguito negli anni.