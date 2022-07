Coca-Cola Summer Festival arriva a Paestum il prossimo 29 luglio per un ultimo e imperdibile appuntamento di musica live. La Clouds Arena di Paestum ospiterà la terza e ultima tappa del tour estivo di tre imperdibili appuntamenti musicali aperti al pubblico. Andiamo ora a vedere quali saranno gli artisti che si esibiranno sul palco del Coca-Cola Summer Festival 2022 nella splendida cornice di Paestum.

Coca-Cola Summer Festival 2022 a Paestum: scaletta, cantanti, streaming

Il tour, in collaborazione con Radio 105, vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale: in un concerto ad ingresso libero, gli artisti più popolari della scena musicale si alterneranno sul palco del Coca-Cola Summer Festival, per vivere insieme un momento di musica e divertimento.

Il concerto sarà condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105, e ospiterà una line up di artisti veramente d’eccezione. Sul palco del Coca-Cola Summer Festival il prossimo 29 luglio si alterneranno:

Elodie

Noemi

Alvaro Soler

Baby K

The Kolors

Gemelli Diversi

Chadia Rodriguez

Alice Merton

Vegas Jones

Sottotono

Nika Paris

Room 9

Follya

Hanssel Delgado

Berna

Tecla

Crytical

LDA

Tropico

Lil Jolie

Dove seguire il Coca-Cola Summer Festival 2022

Coca-Cola ha da sempre un forte legame con la musica e collabora con talenti di spicco in tutto il mondo. Poche cose, infatti, riescono a unire le persone quanto la musica che permette di condividere esperienze con gli altri e vivere momenti indimenticabili.

Partner ufficiale dell’evento è Radio 105. Profonda conoscitrice dell’universo della musica e delle sue nuove frontiere, accompagnerà l’intera iniziativa con un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà radio, canali social e online. Per chi non potrà essere presente all’evento, la serata sarà trasmessa in diretta sulle frequenze appunto di Radio 105.

Coca-Cola Summer Festival 2022 e l’impegno per la sostenibilità sul tema del riciclo

Il Coca-Cola Summer Festival è anche l’occasione per confermare l’impegno del brand per la sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo ed economia circolare. Al concerto sarà infatti presente una Recycling Machine, per smaltire correttamente i pack consumati all’evento, durante il quale verranno distribuite bottiglie Coca-Cola in 100% plastica riciclata, già presenti sul mercato da oltre un anno, e 100% riciclabili, come tutte le confezioni dell’azienda.

Coca-Cola inviterà tutti i partecipanti all’evento a scoprire il processo di riciclo e a dare una seconda vita alle bottiglie in PET. Sarà poi Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal MITE che chiuderà il cerchio raccogliendo ed avviando a diretto riciclo le bottiglie.