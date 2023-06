Anche Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi hanno voluto dire la loro sull’omicidio di Giulia Tramontano. La ragazza, incinta al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa per mano del suo compagno che ha confessato solo dopo che le indagini stavano arrivando a lui. La notizia di questo femminicidio efferato ha sconvolto l’opinione pubblica e soprattutto le donne. Sui social è stato lanciato l’hashtag #losapevamotutte che spiega come purtroppo il pensiero di tutte era andato a questo tragico epilogo. Vediamo insieme cosa hanno detto Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi su Giulia Tramontano.

Antonella Clerici e il messaggio per Giulia Tramontano

Nel corso della puntata di ‘È sempre mezzogiorno!‘ andata in onda giovedì 1 giugno 2023, Antonella Clerici ha voluto ricordare Giulia Tramontano. La ragazza è stata uccisa per mano del suo compagno che aveva anche una vita parallela e una storia con un’altra donna. Inizialmente erano stati lanciati numerosi appelli sui social per ritrovarla e la mamma della ragazza era stata ospite durante una puntata di ‘Chi l’ha visto‘. Qui aveva mostrato l’ultimo messaggio inviato da Giulia (molto probabilmente scritto dal compagno quando la giovane era già morta) e raccontato del loro forte legame. La conduttrice ha voluto esprimere quindi un pensiero per Giulia e la sua mamma:

“Hanno ritrovato il corpo di questa ragazza di 29 anni, incinta di 7 mesi, barbaramente trucidata dal suo compagno e padre di questo bambino. Una roba che rasenta la follia. Penso alla mamma, che ieri sera ho visto a Chi l’ha visto?, che era disperata. Pensiamo ai genitori, davvero non si dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. Pensiamo al dolore di questa famiglia. La follia di certa gente. Non lo so, io non riesco più a spiegarmelo. Siamo in un momento veramente difficile. Noi ne parliamo nel nostro stile. Non facciamo cronaca, non facciamo giornalismo, ci sono trasmissioni che lo fanno meglio di noi. Ma non possiamo esentarci dall’avere dei pensieri, come avviene nelle vostre case. Mio Dio ma dove finiremo“.

“Lei non avrebbe mai fatto una cosa del genere…”: La mamma di Giulia Tramontano dopo la sua scomparsa. Ricerche nel Parco delle Groane, dopo l’iscrizione del fidanzato nel registro degli indagati per per omicidio volontario aggravato.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/amhihjZDkC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 31, 2023

Le parole di Alessia Marcuzzi su Giulia Tramontano

Anche Alessia Marcuzzi ha voluto scrivere un post su instagram in cui ricorda la ragazza.

“Giulia, incinta di 7 mesi, uccisa dal proprio “compagno”. Ma quante storie di femminicidio e di terrore dentro le mura della propria casa dobbiamo ancora vedere? Quante??? Sono vicina ai familiari e soprattutto alla mamma di Giulia, che ho visto ieri sera nella puntata di Chi l’ha visto, quando ancora non si sapeva che fine avesse fatto Giulia. Una donna sofferente, che parlava con la Sciarelli senza mai sentenziare o dire una parola contro il compagno di sua figlia, perché sperava che ancora fosse viva e forse non poteva credere che fosse lui. Un abbraccio a quella mamma. Mamma di una figlia quasi mamma che non c’e’ più“.

Il tweet di Laura Pausini

Poche parole sono state espresse da Laura Pausini che, con un tweet, ha espresso il suo dispiacere per questa notizia.