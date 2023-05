Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Una nuova puntata dedicata a casi di cronaca ancora irrisolti, ma anche agli scomparsi. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 31 maggio 2023.

Chi l’ha visto, le anticipazioni di stasera: mercoledì 31 maggio 2023 su Rai3

Mercoledì 31 maggio 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di Chi l’ha visto, lo storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli si occupa del caso di Rita Atria, la ragazza di 17 anni ritrovata senza vita su un marciapiede, a Roma, il 26 luglio 1992. La giovane aveva incontrato il giudice Borsellino raccontando tutti i segreti di mafia che conosceva. La sua morte è ancora avvolta nel mistero: è stata uccisa oppure si è tolta la vita? La sorella Anna Maria ha presentato una istanza per la riapertura delle indagini sulla morte della sorella. Tra i tanti dubbi: di chi è l’orologio da uomo trovato nella casa protetta dove si trovava? C’è qualcuno che è in possesso di informazioni utili che potrebbero riaprire il caso?

Durante la diretta in studio ci sarà proprio Anna Maria Atria per un appello. Non solo, durante la puntata spazio anche alla scomparsa di Maddie, la bambina di tre anni sparita nel nulla mentre era in vacanza con i genitori.

Chi l’ha visto, la diretta e gli appelli del 31 maggio 2023

Nella puntata di mercoledì 31 maggio 2023 di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli si torna a parlare della scomparsa di Maddie. Ci sono novità sul caso? La polizia ha finalmente ritrovato qualcosa su cui ripartire? Si parla di reperti definiti ‘interessanti’ pronti ad essere analizzati nei laboratori. Intanto l’uomo arrestato con l’accusa di essere stato il rapitore della piccola Maddie ha scritto una lunga lettera.

Durante la lunga diretta spazio anche agli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà e scomparsi. Ricordiamo che il programma è anche social con con gli hashtag #chilhavisto e #chilhavisters.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è come sempre il mercoledì in prima serata su Rai3!