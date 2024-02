Clara è tra i 30 big scelti da Amadeus in gara al Festival di Sanremo 2024. La cantante sul palco del Teatro Ariston si presenta con il brano dal titolo “Diamanti grezzi”. Per lei è la prima partecipazione in gara tra i big. A Sanremo Clara arriva dopo la sia vittoria a Sanremo Giovani. La notorietà è arrivata però grazie alla serie di successo regina di ascolti “Mare Fuori”.

Clara canta “Diamanti grezzi” a Sanremo 2024

Per molti, Clara è la Crazy J di “Mare fuori”, ma anche nella vita vera la sua passione è la musica. Al Festival arriva dopo aver vinto “Sanremo Giovani”, ma alle spalle ha già i tre Dischi di platino di “Origami all’alba”.

Il significato di “Diamanti grezzi”

“Diamanti grezzi” è un brano che al suo inizio è caratterizzato da un’avvolgente introduzione regalata dalla magia dell’orchestra, forte della brillante vocalità di Clara, ma che poi si trasforma in un brano dal ritmo più sostenuto e con musicalità contemporanee. «Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi». Una frase pronta a diventare virale: «Perdiamo tutto, l’amore è una sala slot».

Clara, testo “Diamanti grezzi”

di A. La Cava – C. Soccini – F. Catitti – A. La Cava – C. Soccini Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Starpoint International Milano – Roma

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi