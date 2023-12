Uscirà nelle sale il 14 dicembre 2023 l’attesissimo film basato sulla storia di Enzo Ferrari. Prodotto dal regista candidato Oscar Michael Mann, la pellicola era stata presentata al Festival di Venezia ottenendo ottimi riscontri da pubblico e critica. Vediamo insieme chi sono gli attori che ne fanno parte e dove è stato girato.

Ferrari, la trama del film con Penelope Cruz e Patrick Dempsey

‘Ferrari’ è il nuovo film di Micheal Mann, candidato ben 4 volte agli Oscar e regista tra gli altri di ‘Insider – Dietro la verità‘, ‘Nemico pubblico – Public Enemies‘ e ‘L’ultimo dei Mohicani‘. Il film, che uscirà nelle sale dal 14 dicembre con 01 Distribution, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group e Rai Cinema, ha un cast molto importante. Il ruolo di Enzo Ferrari è del candidato Oscar Adam Driver, sua moglie Laura è il premio Oscar Penelope Cruz mentre il pilota Piero Taruffi è Patrick Dempsey, considerato l’uomo più sexy del mondo secondo il magazine People.

‘Ferrari’ è stato girato interamente in Italia tra Modena, Maranello e Brescia e racconta la storia di Enzo Ferrari e di come ha saputo creare un impero da un momento di crisi. La pellicola è infatti ambientata nel 1957 quando l’azienda rischia il fallimento così come il suo matrimonio. Dopo la scomparsa prematura di Dino, Enzo Ferrari scopre di aver un altro figlio, Piero, avuto dalla precedente relazione con Lina Sardi (interpretata da Shailene Woodley). La donna sarà più di un’amante, dato che alla morte di Laura verrà sposata da Enzo Ferrari. L’imprenditore per tirar su l’azienda decide di puntare il tutto per tutto su una gara di velocità: la leggendaria Mille Miglia e si affida all’anziano e fidato pilota Taruffi.

Alcune curiosità sul film

Nel film vengono raccontati anche alcuni retroscena sulla vita privata di Enzo Ferrari a partire dal suo rapporto con i piloti, primo fra tutti Piero Taruffi e Alfonso De Portago. Non mancano i riferimenti ad altri imprenditori dell’epoca come Gianni Agnelli e Linda Christian. A Tv, sorrisi e canzoni, l’attore Patrick Dempsey ha raccontato del suo amore per l’Italia: “Mi piacerebbe viverci” e della sua passione per i motori al punto che è diventato da giovane un pilota. Un ruolo che gli è piaciuto interpretare e che lo ha portato a vivere un sogno. Nel film è l’unico attore che guida davvero senza controfigura e ci scherza su: “Ho implorato il regista di lasciarmi guidare quella Ferrari d’epoca e lui ha detto ok: si vede che mi considera… sacrificabile“.