Ciao Darwin 2024 è tornato per la prima puntata dell’anno e con lui c’è una grande novità: Padre Natura. Paolo Bonolis ha infatti presentato il nuovo ragazzo che ha preso il posto delle precedenti Madre Natura. L’uomo è sceso in studio a torso nudo con un boxer. Vediamo chi è e cosa fa.

Ciao Darwin 2024, Padre Natura si chiama Lukasz Zarazowski

Nella prima puntata dell’anno di Ciao Darwin 2024, andata in onda venerdì 12 gennaio in prima serata su Canale 5, abbiamo visto scontrarsi le Milf contro le Teen. A capitanare le due squadre sono state Elenoire Casalegno e Lavinia Abate, la Miss Italia 2022. Ma prima Paolo Bonolis, accompagnato dall’amico e collega Luca Laurenti, ha presentato il nuovo Padre Natura. L’uomo, moro e dal fisico muscoloso, ha origini polacche. Si chiama Lukasz Zarazowski ed ha 30 anni. Di professione fa il modello ed è alto 1 metro e 88 cm. Nel 2017 è stato uno dei finalisti di Mister Polonia, concorso in cui si definiva come attore, personal trainer e lifestyle coach. Nello stesso anno infatti ha preso parte al film drammatico Solace. Le sue misure, come si può leggere nel sito dell’agenzia di moda, sono 100-81-96. Ecco il Video Mediaset del suo ingresso in studio.

Nelle precedenti cinque puntate, il ruolo di Madre Natura era stato ricoperto da Aleksandra Korotkaia; Sarah Shaw e Andreea Sasu che si erano alternate nel corso dello show.

Lukasz Zarazowski, profilo instagram

Non si sa molto della vita privata di Lukasz Zarazowski, padre natura della sesta puntata di Ciao Darwin, a parte che è legato sentimentalmente a Marcela. Per quanto riguarda il suo profilo instagram, il giovane è seguito da circa 88 mila follower. Il nome utente è @lukasz.zarazowski e qui pubblica foto dei suoi lavori come modello e del suo fisico. Sono diversi gli scatti che lo ritraggono a torso nudo, muscoli in vista.