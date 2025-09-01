La Mostra del Cinema di Venezia 2025 dedica il 2 settembre a un evento speciale che unisce cinema e motori di lusso. Protagonisti assoluti saranno Ferrari, Lamborghini, Maserati e Bugatti, marchi che hanno ispirato quattro film di successo internazionale prodotti da Andrea Iervolino.

La cerimonia di premiazione di Ciak alla Mostra del Cinema di Venezia 2025: cinema e motori, il mito italiano sul grande schermo

Le pellicole dedicate ai brand automobilistici italiani hanno conquistato il pubblico mondiale, raccontando il connubio tra mito, design e fascino cinematografico. Grazie al coinvolgimento di attori, registi e sceneggiatori di fama internazionale, questi film hanno dato nuova vita alla leggenda di quattro case automobilistiche simbolo del Made in Italy.

Il magazine Ciak, storico punto di riferimento della Mostra del Cinema e daily ufficiale della rassegna, celebrerà l’edizione 2025 con una cerimonia di grande prestigio.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 sulla Terrazza Excelsior, condotto dal presentatore Rai Beppe Convertini.

Il Ciak Diamond Special Award

Il nuovo Ciak Diamond Special Award, istituito quest’anno, premierà le personalità che hanno contribuito alla crescita e al prestigio del cinema internazionale.

Il primo riconoscimento sarà attribuito al Dott. Alberto Barbera, Direttore Artistico della Biennale – Mostra del Cinema di Venezia, per il suo ruolo determinante nella diffusione del cinema a livello mondiale. A consegnare il premio sarà Flavio Natalia, Direttore di Ciak.

L’Italian Excellence in International Films Award

Un altro momento clou sarà la consegna del premio Italian Excellence in International Films Award ai rappresentanti delle grandi famiglie dell’automotive:

Ferrari : Piero e Paolo Ferrari, figli di Enzo Ferrari

Lamborghini : Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio Lamborghini

Maserati : Fabia Maserati, nipote diretta del fondatore e Manuel Maserati, pronipote.

Bugatti: Nicole Auger, nipote di Ettore Bugatti

Lo stesso premio sarà conferito a chi ha raccontato il mito italiano sul grande schermo:

Al Pacino , per l’intensa preparazione in Maserati: The Brothers

Andrea Iervolino , produttore internazionale di oltre 175 titoli

Bobby Moresco , Premio Oscar 2006 e regista di Lamborghini: The Man Behind the Legend

Annie Bezikian, protagonista in Lamborghini e Maserati: The Brothers

Il Premio Amici per il Cinema

Durante la cena di gala placée presso la Terrazza Campari, verrà consegnato il Premio Amici per il Cinema, riconoscimento dedicato a chi ha rafforzato il legame tra pubblico e cinema.

Tra i premiati:

Aquino Reato (pioniere del Cinema sotto le Stelle), premio ritirato da Marco Reato e Alessia Reato

Davide Dall’Asta (Impresa 21) , per il sostegno a progetti culturali

Gerry Talozzi (Sixteen) , per l’impegno nella cultura e nello spettacolo

Jessica Grosso e Francesco Leonardo Zampol (Zampol) , per la valorizzazione del benessere animale

Guglielmo Marchetti, produttore esecutivo per il contributo al cinema italiano e internazionale

I riconoscimenti speciali della redazione di Ciak

La serata si concluderà con i premi speciali assegnati direttamente dalla redazione di Ciak: