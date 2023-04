Dal Brasile all’Honduras, Christopher Leoni è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. Il modello e attore è un volto noto di alcune fiction targate Mediaset. Ma chi è Christopher Leoni? Conosciamolo insieme in base ad alcune informazioni raccolte in rete su di lui.

Chi è Christopher Leoni, concorrente dell’Isola dei Famosi: la carriera di attore

Cristhopher Cassio Martins Meireles, in arte Christopher Leoni, nasce in Brasile a San Paolo il 29 settembre del 1986. È alto un metro e 88 centimetri e pesa 85 kg. Di origini italiane, data la sua bellezza inizia la carriera di modello e nel 2002 decide di trasferirsi nella capitale della moda del nostro paese, Milano. Oltre a sfilare, recita anche in alcune fiction di successo come “L’onore e il rispetto“ (terza stagione, interpreta “Lee Di Maggio”), “Pupetta – Il coraggio e la passione” (con il ruolo di Don Tano Testucci), “Il peccato e la vergogna“ (seconda stagione, è l’attore protagonista Giulio Fontamara) e “Il bello delle donne… alcuni anni dopo“.

Nel 2017 è nel cast di Ballando con le Stelle 12 (edizione vinta da Oney Tapia) ma viene eliminato nella quinta puntata. Ora Christopher Leoni parteciperà come concorrente all’Isola dei Famosi.

Vita privata e curiosità

Christopher Leoni è un papà affettuoso di due figli, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2017. È legato sentimentalmente da oltre dieci anni a Francesca Versace, figlia di Santo (fratello dello stilista Gianni Versace).

Christopher Leoni instagram

Ama viaggiare (una volta è stato per due settimane in vacanza da solo su un’isola) e pratica jiu-jitsu, un’arte marziale giapponese. Il suo profilo instagram conta 12 mila e 800 follower e nella sua bio scrive: “Fai del tuo meglio ovunque tu sia. Sei il sogno di tutti i tuoi antenati. Se ami la vita, non perdere tempo – il tempo è ciò di cui è fatta la vita”.

Per seguirlo su instagram: @worldleoni.