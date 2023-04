Tutto pronto per il reality sulla sopravvivenza targato Mediaset: L’Isola dei Famosi 2023. Dalle bianche spiagge dell’Honduras approda in prima serata su canale 5 il reality show con al timone la bellissima Ilary Blasi, confermata per la terza volta. Scopriamo insieme: quando in tv, cast ufficiale, opinionisti e inviato.

L’Isola dei Famosi 2023: quando in tv, concorrenti, opinionisti e inviato

La nuova edizione del reality show avrà nuovamente al timone Ilary Blasi, confermata per la terza volta e al suo fianco nel ruolo di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria e Enrico Papi che sostituisce Nicola Savino passato a Tv8. Dopo tante incertezze è arrivata anche la conferma per Alvin nel ruolo di inviato in Honduras. Quando approda sugli schermi di canale 5? Tra una settimana esatta, il 17 aprile 2023 L’isola dei Famosi sbarca in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Ecco i nomi dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2023: il cast ufficiale

Quest’anno sono stati arruolati 16 concorrenti che sono:

Nathaly Caldonazzo – showgirl;

– showgirl; Claudia Motta – Miss Mondo Italia;

– Miss Mondo Italia; Cristina Scuccia – ex suora e cantante vincitrice di The Voice of Italy;

– ex suora e cantante vincitrice di The Voice of Italy; Alessandro Cecchi Paone – conduttore e opinionista con il suo compagno Simone Antolini;

– conduttore e opinionista con il suo compagno I Jalisse – Alessandra Drusian e Fabio Ricci;

– Alessandra Drusian e Fabio Ricci; Fiore Argento – sorella di Asia Argento e figlia di Dario Argento;

sorella di Asia Argento e figlia di Dario Argento; Andrea Lo Cicero – ex rugbista;

– ex rugbista; Corinne Cléry – attrice;

– attrice; Marco Predolin – conduttore;

– conduttore; Pamela Camassa – modella e compagna di Filippo Bisciglia, vincitrice di Amici Celebrities;

– modella e compagna di Filippo Bisciglia, vincitrice di Amici Celebrities; Helena Prestes – modella;

modella; Paolo Noise e Marco Mazzoli – conduttori radiofonici;

– conduttori radiofonici; Cristopher Leoni – attore.

Ilary Blasi soddisfatta del cast dell’Isola 2023: raggiunta da Sorrisi fa sapere

“Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche di gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras. Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti”.

Stando ai rumors che circolavano in rete nel cast avrebbero dovuto esserci anche: Gianmarco Onestini, Elga e Serena Enardu e Gian Maria Sainato, ma invece non ci sono. Ma come ci hanno insegnato i reality, GF Vip in testa, i concorrenti possono entrare in corsa se magari il programma verrà allungato. La scorsa edizione infatti ebbe molti concorrenti, alcuni entrati anche in corsa e durò 99 giorni. Quest’anno ancora non si conosce la durata del programma che dovrebbe comunque finire non troppo tardi per dare poi spazio a Temptation Island.

Appuntamento quindi con L’isola dei Famosi 2023 a partire da Lunedì 17 aprile in prima serata su canale 5.