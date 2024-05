Nella prima serata di Martedì 7 Maggio su Rai Uno va in onda Il truffacuori, una leggera e divertente commedia romantica con Vanessa Paradis, la bionda cantante ex moglie di Johnny Depp che esordì ragazzina con il brano cult Joe le taxi.

Film perfetto per una serata all’insegna del sentimento perché, pur non essendo un capolavoro, la pellicola si lascia guardare con piacere dall’inizio alla fine. Di seguito tutte le curiosità da conoscere.

Il truffacuori: la trama in breve e il cast

Alex fa una strana professione, quella dell’heartbreaker, ovvero lo “sfasciacoppie”, e non guarda in faccia a nessuno quando deve conquistare la donna di turno. Forte del suo fascino e profondo conoscitore di ogni strumento di seduzione, in poche settimane porta alla rottura numerose coppie. Poi incontra l’ereditiera Juliette, che invece sa come resistergli…

Oltre a Vanessa Paradis, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Romain Duris, Julie Ferrier, François Damiens, Hélèna Noguerra, Andrew Lincoln, Jacques Frantz, Amandine Dewasmes e Jean-Yves Lafesse.

Le curiosità da sapere sul film

Il truffacuori è un film francese di genere commedia/romance del 2010 diretto da Pascal Chaumeil. Queste sono le curiosità da conoscere sul suo conto: