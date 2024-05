Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Taylor, che – assalita dai sensi di colpa e convinta di essere solo un peso per sua figlia Steffy – tenterà il suicidio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, la confessione di Taylor

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la dottoressa Hayes non riesce a sopportare l’idea di essere orami solo un peso per sua figlia e per il genero. I fantasmi del passato riaffiorano nella mente della donna, rendendola consapevole del fatto che – se lei non avesse sparato a Bill anni prima – lui non potrebbe avere ora un’arma a disposizione per ricattare Steffy e Finn e costringerli a desistere nella loro volontà di deporre contro Sheila.

Taylor ha più volte detto a Steffy di volersi costituire, ma sua figlia le ha sempre impedito di farlo sostenendo che Bill troverebbe qualche altro modo per evitare il carcere a Sheila. Tuttavia i sensi di colpa non abbandonano la dottoressa Hayes, che mentre è da sola nella casa sulla spiaggia prima scrive sul suo diario “Mi rifiuto di essere un peso per te” e poi prende delle pillole per dormire.

Spoiler americani Beautiful, Brooke salva Taylor

Un tempo acerrime nemiche, Brooke e Taylor sono ora legate da un profondo senso di amicizia, tanto che la Logan non esita a rassicurare Steffy e dirle che è pronta a fare di tutto per aiutare sua madre.

La figlia di Ridge – parlando con Brooke – si sfoga ricordando che sua madre ha sparato allo Spencer proprio per difenderla, e lei le promette tutto il suo sostegno. Come promesso, Brooke si prepara a raggiungere Taylor nella casa sulla scogliera per convincerla a non costituirsi. Quando arriva e bussa però nessuno le apre. Preoccupata nel notare che la porta è aperta e temendo che Sheila possa essersi recata lì, Brooke entra in casa. A quel punto vede il diario di Taylor e nota il flacone dei sonniferi. La Logan si precipita in camera da letto, e qui trova Taylor priva di sensi.