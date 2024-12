Il 2024 non può dirsi un anno brillante per Chiara Ferragni, segnato in particolare dalla separazione finalizzata da Fedez. Eppure, l’albero di Natale dell’influencer custodisce un ricordo importante del rapper, che non passa inosservato.

Chiara Ferragni e Fedez si separano: la sentenza

L’avvento di Natale vede Chiara Ferragni tornare protagonista della cronaca rossa, nelle ore segnate dalla sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 12 dicembre 2024, che finalizza la sua separazione da Fedez. Ed è con gran dispiacere che il joint fandom degli influencer “Ferragnez” riceve la notizia che dichiara gli ex coniugi ormai ufficialmente separati.

Ma un curioso dettaglio spunta, intanto, dai profili social dell’influencer cremonese. Si tratta di un addobbo evidente che trapela dalle foto social dell’albero di Natale preparato da Chiara Ferragni, che è stilizzato a figura dei Ferragnez allo status storico e con lei include il cane Paloma, Fedez e i figli.

Un particolare che, sulla scia della sentenza milanese, figura tra gli scatti che anticipano il Natale di Chiara Ferragni da lei postati su Instagram, destando particolare curiosità nel web. Tra i commenti degli internauti, rilasciati sui profili social di Chiara e nel web come ad esempio su TikTok, c’è chi si chiede come mai lei riservi anche a Fedez un posto tra gli addobbi natalizi di casa.

Il ricordo dei “Ferragnez” non manca a Natale

E una risposta dell’influencer non si fa attendere, a grande sorpresa dei fan della celebre famiglia formata dalla cremonese, il rapper e i loro bambini. “Per i bimbi questo e altro”, svela la Ferragni di sua risposta, tra i commenti di un video sul re dei social, dedicato al suo ricordo natalizio dei “Ferragnez”.

Segno che nell’avvento di Natale, per Chiara, siano prioritari la serenità e il senso di condivisione in famiglia, quindi il benessere dei figli Leone e Vittoria, al di là del naufragato matrimonio con Fedez.